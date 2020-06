ROLAND-GARROS - Suite de notre classement des 50 matches les plus marquants de l'ère Open à Roland-Garros, que ce soit pour leur esthétisme, leur suspense, leur force émotionnelle ou encore leur portée historique. Vendredi, place au dix premiers du classement. A la 7e place, la première défaite de Rafael Nadal en trois sets gagnants sur terre battue. C'était en 2009, contre Robin Söderling.

Dossier réalisé par Maxime BATTISTELLA, Rémi BOURRIERES et Laurent VERGNE

Roland-Garros Top 50 dames : Sublime et cruel, le Graf-Hingis de 1999 est notre N°1 29/05/2020 À 17:04

Découvrez le 6e du classement à 14h.

Robin Söderling – Rafael Nadal

Edition : 2009

Huitième de finale

Vainqueur : Robin Söderling (Suède)

Adversaire : Rafael Nadal (Espagne)

Score : 6-2, 6-7, 6-4, 7-6

Probablement le plus grand choc de l'ère Open à Roland-Garros. Le maître absolu des lieux, battu par un joueur au potentiel certes connu mais qui jamais, auparavant, n'avait effleuré un tel exploit. Encore moins sur terre battue. La victoire de Robin Söderling contre Rafael Nadal, en huitièmes de finale, lors de ce tournoi 2009, a causé une sensation d'une envergure difficilement comparable à quoi que ce soit d'autre dans l'histoire du tournoi.

Un choc d’autant plus grand qu’il n’était vraiment pas attendu. Trois semaines plus tôt, Nadal a collé 6-1, 6-0 à Robin Söderling à Rome... Mais le Suédois va martyriser le Majorquin à grands coups de premières balles à 220 km/h et de monstrueuses gifles de coup droit. Le gain du premier set par le Suédois sonne une première fois le public du central mais quand Nadal rafle le tie-break du deuxième set, on se dit que tout va finir par rentrer dans l’ordre.

Erreur. L’Espagnol a les genoux qui couinent et le bras qui flotte, en témoignent ses 59 fautes directes. Il n’est pas à 100%. Ce qui n’enlève rien à la performance monumentale d’un Söderling en transe. Jamais rattrapé par la peur de gagner, même dans le tie-break du 4e set, il signe une des plus grandes sensations de tous les temps.

Lors de notre week-end consacré à Rafael Nadal, samedi et dimanche dernier, nous sommes revenus sur ce match pas comme les autres et sur la genèse de la victoire du Suédois. Vous pouvez le retrouver ici : Söderling : "Au moins plusieurs fois par semaine, on me parle de ce match"

Play Icon WATCH Audace, confiance et grands parpaings : Comment Soderling a causé la sensation du siècle 00:03:29

8. Yannick Noah – Mats Wilander

Edition : 1983

Finale

Vainqueur : Yannick Noah (France)

Adversaire : Mats Wilander (Suède)

Score : 6-2, 7-5, 7-6

Un évènement historique, pour le tennis français bien sûr, mais également à l'échelle du tournoi. Au même titre que le sacre d'Andy Murray à Wimbledon en 2013 a constitué une journée majuscule pour le tournoi londonien. Comme Murray face à Djokovic, Yannick Noah n'a eu besoin que de trois sets pour s'imposer dans "sa" finale, contre Mats Wilander. Battre le tenant du titre pour parachever sa quinzaine, il ne pouvait pas rêver mieux. Noah aura donc battu Lendl et Wilander, les deux tauliers du tournoi dans les années 80. Au palmarès, lui seul se sera immiscé entre ces deux géants entre 1982 et 1988.

Le jour de la finale, après un entraînement matinal au Racing, l'idole des foules aperçoit la une du journal L'Equipe. Il y en avait toute une pile à l'entrée du stade. "50 millions de Noah". C'est le titre placardé sur toute la largeur de la première page. Cela aurait pu l'effrayer, l'inhiber, mais le protégé de Patrice Hagelauer se sent au contraire galvanisé d'être ainsi porté par tout un pays. Il fait beau, grand soleil, un temps pour lui. Il est en pleine forme. Fort physiquement, serein dans sa tête. Et il le sait, le jeu de Wilander lui convient. Il l'a d'ailleurs battu quelques semaines plus tôt à Hambourg. Tout est en place.

Comme contre Lendl en quarts, Noah joue sur un nuage. Il remporte les deux premiers sets, puis breake dans la 3e manche. Au moment de servir pour le match, il se retrouve à 30 A. A deux points de la gloire. Là, Wilander décoche deux retours gagnants sur deux premières balles et débreake. Mais contrairement au match face à Lendl, le Français n'a pas coincé. Alors il ne panique pas. Garde son plan de jeu. Tout se décide au tie-break. Yannick s'envole. 6-2. Quatre balles de titre. Wilander écarte la première d'un lob lifté de revers on ne peut plus parfait. Sur la seconde, son retour s'échappe. C'est fini. Yannick Noah vient d'entrer dans l'Histoire.

La suite est belle, folle. Drôle, aussi. Noah regarde à peine Mats Wilander en lui serrant la main. Il lâche un mécanique "merci". Il saute par-dessus le filet et ne calcule pas davantage un de ses amis venu le rejoindre sur le court. Yannick l'écarte et regarde droit devant lui. Il fonce vers son père, qui a sauté de la tribune. Cette émotion-là, c'est celle d'un rêve de gosse qui se concrétise. C'est celle du champion, mais aussi de son père, Zacharie, de sa mère, Marie-Claire, au 1er rang dans la tribune, de son coach Patrice Hagelauer, que Noah embrasse après l'étreinte avec son papa. C'est celle de Philippe Chatrier, qui prend le héros dans ses bras à son arrivée dans la tribune présidentielle pour recevoir le trophée. Celle de Marcel Bernard, enfin, le dernier vainqueur français avant lui chez les hommes, des mains duquel Noah reçoit la coupe. Mais c'est aussi celle de tout un stade. Et de 50 millions de Noah.

Même Wilander ne parait pas malheureux. Il l'a déjà gagné, ce tournoi, et il le regagnera. Aujourd'hui, c'est le jour de gloire de Yannick Noah. Le soir-même, tout le monde se retrouvera pour une fiesta mémorable. Mats Wilander sera de la fête, lui aussi. Peut-être parce que, de toutes ses qualités, Yannick Noah avait le don d'avoir le bonheur communicatif.

Play Icon WATCH "Hey les mecs, où Yannick va-t-il célébrer sa victoire ?" L’anecdote de Wilander sur Noah 00:02:51

9. Rafael Nadal - Paul-Henri Mathieu

Edition : 2006

16e de finale

Vainqueur : Rafael Nadal (Espagne)

Adversaire : Paul-Henri Mathieu (France)

Score : 5-7, 6-4, 6-4, 6-4

En dehors de Robin Söderling et Novak Djokovic, ses deux uniques bourreaux parisiens, personne n'a secoué Rafael Nadal comme Paul-Henri Mathieu. Ce n'était "qu'un" 16e de finale, mais ce match-là a marqué les esprits. Il a d'abord pris place dans le livre des records du tennis puisque, avec ses 4h53, il s'agit du plus long match jamais joué en Grand Chelem en moins de cinq sets. Dire qu'aucune des manches n'est allée jusqu'au jeu décisif... On n'ose imaginer le temps de jeu si ce match s'était achevé à 10-8 au 5e.

Mais au-delà de la durée, c'est l'intensité de ce duel qui reste en mémoire, près de quinze ans plus tard. Un combat presque brutal par moments et un Paul-Henri Mathieu rendant coup pour coup, en coup droit comme en revers, avec une stratégie impeccable pour bousculer le (déjà) tenant du titre, comme nous l'avait expliqué en 2017 son entraîneur de l'époque, Thierry Tulasne : "L'idée, c'était de tenir sa ligne de fond sans reculer et de ne pas hésiter à jouer plein coup droit sur Nadal. Paulo avait un super revers et le coup droit croisé de Nadal qui venait sur son revers, ça lui allait très bien. Il tenait la diagonale et arrivait à s'ouvrir le court pour jouer de l'autre côté."

Cette tactique va longtemps payer et quand PHM empoche le 1er set, 7-5, au bout d'une heure et demie (!) de match, on se dit que l'exploit est possible. Mais à l'usure, Nadal finira par prendre le dessus, imperceptiblement d'abord, puis de manière plus inexorable à mesure que le temps et les jeux passent. Mais jusqu'au bout, le Majorquin devra se battre car physiquement, même s'il est un peu effrité, l'Alsacien n'a jamais explosé.

Dans son genre, ce match est vraiment un petit chef-d'œuvre. En le voyant, on ne peut que secouer la tête en se demandant : "Mais comment Paul-Henri Mathieu a-t-il pu ne jamais dépasser les huitièmes de finale à Roland-Garros ?

10. Gustavo Kuerten – Michael Russell

Edition : 2001

Huitième de finale

Vainqueur : Gustavo Kuerten (Brésil)

Adversaire : Michael Russell (Etats-Unis)

Score : 3-6, 4-6, 7-6(3), 6-3, 6-1

Au tournant des années 2000, un Brésilien règne sur le cœur des Parisiens. Quand il fait son retour à Roland-Garros pour s’offrir une troisième couronne lors de cette édition 2001, Gustavo Kuerten s’est même installé depuis quelques semaines sur le trône du circuit. Grand favori à sa propre succession, il est le maître absolu de la terre battue où il a déjà raflé trois titres cette saison-là à Buenos Aires et Acapulco en février, et surtout à Monte-Carlo en avril. Ce huitième de finale face au modeste 122e joueur mondial Michael Russell avait donc des allures de formalité, il en sera tout autrement.

Déjà un peu chahuté par le Marocain Karim Alami au tour précédent, Guga passe cette fois près de la catastrophe. Modèle réduit avec son mètre 73 (par rapport au reste du circuit, entendons-nous), Michael Russell est une véritable pile électrique sur le court. Il se démultiplie et va chercher toutes les balles. Il faut dire que l’Américain croit en sa bonne étoile dans ce tournoi où il a profité de l’abandon à cause d’une sinusite de Sergi Bruguera au 2e tour (alors qu’il était mené deux sets à un), avant de remporter un premier gros combat en cinq sets contre le Belge Xavier Malisse au 3e.

"Le rêve de tout un chacun est de rencontrer 'Guga'. Rencontrer le numéro un mondial sur terre battue, ici, à Roland-Garros, je ne pouvais pas demander mieux. Allons-y, amusons-nous, prenons du plaisir. Faisons vibrer le public", prévient-il d’ailleurs. Plein d’énergie et très endurant, Russell n’a rien à perdre. Il voit dans ce huitième de finale l’occasion de réaliser le match de sa vie. Indébordable et à l’aise sur terre à la différence de nombre d’Américains, il neutralise totalement dans les deux premiers sets un Kuerten un peu à côté de ses pompes et gêné par une blessure aux orteils. A 5-3 contre lui dans le troisième, le Brésilien est sur le point de tomber.

Mais il sauve une balle de match en accrochant la ligne de fond au cours d’un échange aussi long (26 coups) qu’irrespirable. In extremis, Kuerten parvient ainsi à faire tourner la partie en s’adjugeant la troisième manche au jeu décisif. Russell a laissé passer sa chance, ce qui ne l’empêche pas de se battre jusqu’au bout, à l’image d’une balle de match où d’exploit défensif en exploit défensif, il force le numéro 1 mondial à l’achever d'un smash libérateur.

"Remonter comme aujourd'hui, c'est fantastique. La vie ne m'a jamais rien accordé gratuitement. J'aime bien me battre, j'aime ces difficultés que je relève dans la vie. Russell a eu un jeu très agressif et un excellent déplacement, alors que j'ai eu du mal à trouver mon rythme", analyse Guga".

Touché par le soutien du public parisien, il trace un cœur avec sa raquette dans la terre battue et s’agenouille à l’intérieur. Une célébration en forme de rituel qui l’accompagnera jusqu’au titre et symbolisera un amour à jamais partagé.

Play Icon WATCH Il y a 18 ans - Kuerten offrait son coeur à Roland ! 00:01:11

Play Icon

Roland-Garros Corretja: "La première fois que j'ai croisé Kuerten, il m'a explosé !" HIER À 11:15