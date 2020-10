Les tops

Gaston et le public : la communion

Le Français a fait des misères à Dominic Thiem en 8e de finale. Et ce qu'on a aimé, outre son jeu - ainsi que son niveau global et sa mentalité - c'est sa communion avec le public du court Philippe-Chatrier. Après le gain de la 4e manche, le Toulousain a appelé l'assistance à se manifester pour l'envoyer sur orbite dans la manche décisive. En attendant des jours meilleurs pour les tribunes, cet échange a été un des moments forts de ce magnifique duel. A 20 ans, le Français aura d'autres occasions de soulever les foules, notamment celle de Roland.

La tornade Swiatek

La tempête vient de Pologne et ne sera restée qu’une heure dans le ciel de Roland-Garros. Mais elle aura eu le temps de tout renverser sur son passage, à commencer par Simona Halep, tête de série numéro 1, qui ne s’attendait sûrement pas à un tel ouragan. Du tennis champagne, une joueuse sans complexe et des coups gagnants à gogo : ce 8e de finale aura tourné à la démonstration pour la jeune joueuse de 19 ans qui signe-là la plus belle victoire de sa carrière. Si elle garde ce niveau, il devrait vite y en avoir d’autres.

Ricardo Piatti

Samedi, nous évoquions le cas du sorcier Emmanuel Planque. Dimanche, nous passons à un sorcier beaucoup plus expérimenté : Riccardo Piatti. Aux côtés de Jannik Sinner depuis 2019, I'Italien est en train de nous faire un nouveau tour bien ficelé après ses succès récents aux côtés de Richard Gasquet, Milos Raonic et Borna Coric. La méthode Piatti, ça marche en Grand Chelem car il a réussi à mener ses ouailles assez loin, à l'exception de Coric. Le mieux dans tout ça, c'est qu'il a vu venir l'émergence imminente de son poulain. Au mois de juillet, il disait qu'on verrait "un autre Jannik Sinner" lors de la reprise. Passée son coup de pompe physique à l'US Open, où il s'était fait remonter un avantage de deux manches à rien par Karen Khachanov au 1er tour, le joueur du Trentin a passé la seconde sur ocre. A ses côtés au quotidien, Piatti a vu avant tout le monde que ça allait le faire.

L'Argentine attendait depuis 16 ans

Roland-Garros n'avait plus vu une joueuse argentine se hisser en quarts de finale depuis seize années. Ca fait une plombe donc. Nadia Podoroska, elle aussi arrivée aussi loin dans le tournoi à sa première tentative parisienne, a donc mis à cette longue période de disette. Elle succède à Paola Suárez qui avait atteint le dernier carré en 2004. L'édition 2004 justement avait sacré une vainqueur surprise, la Russe Anastasia Myskina... Le parcours de la joueuse de Buenos Aires n'a pas échappé aux anciennes gloires du tennis argentin : Gabriela Sabatini n'en finit plus de la supporter sur les réseaux sociaux, tout comme Guillermo Coria.

Les flops

Les fautes de Thiem

Voilà un débat : Dominic Thiem a-t-il baissé de niveau dans les 3e et 4e à cause d'Hugo Gaston ? Ou a-t-il flanché à cause d'un jeu en déliquescence ? Les amorties et autres variations du Français ont toujours constitué un soucis dans ce match, mais lors des deux premières manches ce n'était pas quelque chose d'insoluble pour lui. Que disent les chiffres de son match ? Et bien que Thiem a quand même lâché 63 fautes directes, certes compensées par 59 coups gagnants. La répartition est la suivante : 15 dans le 1er set, 10 dans le 2e, 17 dans le 3e , 13 dans le 4e et un très bon 8 dans le 5e. Cela aurait pu être une copie de défaite.

Le vent

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir la lecture de jeu et le timing de Rafael Nadal. Ce dimanche, il fallait savoir jouer avec les éléments pour espérer tirer quelque chose d’une journée ensoleillée mais vraiment ventée. Tourbillonnant, il a notamment gêné énormément l’Espagnol sans que cela soit très visible au tableau d’affichage. Caroline Garcia a aussi galéré avec ce fichu vent, mais elle a refusé de dire que sa défaite en était la conséquence. Mais, oui, cela a bien eu un impact. Preuve que, même quand il ne pleut pas, les conditions de ce Roland-Garros 2020 restent franchement compliquées.

Les têtes de série dames

Les têtes de série n'y sont pas chez les dames cette année. Simona Halep et Kiki Bertens, tête de série 1 et 5, n'ont pas été capables de tenir leur rang en 8e de finale. On fait les comptes : il ne reste plus que trois des dix premières têtes de série. Elina Svitolina (3) est la dernière rescapée de la partie haute. En bas, Sofia Kenin (4) et Petra Kvitova (7) sont encore là. Notons aussi la présence d'Ons Jabeur (30). Il n'y a plus que quatre têtes de série et les 8es ne sont pas terminés. C'est un bilan bien maigre.

La fièvre de Zverev et le poignet de Sonego

Les corps fatiguent à Roland-Garros. Alexander Zverev s'est lui présenté fiévreux sur le court Suzanne-Lenglen pour affronter Jannik Sinner et cela lui a coûté une bonne défaite, doublée d'une bonne claque. Lorenzo Sonego n'a pas échappé aux soucis physiques non plus. L'Italien s'est présenté sur le même Suzanne-Lenglen avec un poignet en mauvais état. Manipulé par le kiné, le Transalpin n'a rien pu faire face à Diego Schwartzman. Mais il a pu terminer son match, perdu en trois manches (6-1, 6-2, 6-4).

