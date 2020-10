Roland-Garros

Vous voilà en huitièmes de finale, après un gros match…

Fiona FERRO : Je suis très contente. C'était un combat long et difficile. Elle ne donnait pas beaucoup de points et pratiquait un style de jeu totalement différent de mon adversaire précédente. Ça a été très accroché. J'aurais peut-être pu faire tourner la partie un peu plus tôt, à 2-2 au deuxième set. Mais j'ai mis un coup d'accélérateur au troisième. J'ai réussi pas mal d'amorties. Je suis contente car c'est un coup que j'utilise peu d'habitude, et là ça m'a rapporté beaucoup de points.

Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ?

F.F. : C'est clairement grâce au mental. J'ai su rester positive, ne rien montrer, ça m'a permis de ne pas dépenser d'énergie inutile. Ca a notamment été très utile au 3e set. Je suis très satisfaite de mon attitude, je suis restée très positive, je n'ai rien montré.

C'est un signe de progression selon vous ?

F.F. : J'ai connu une évolution constante sur ce point-là depuis quelque temps. Je montre moins d'émotions qu'avant. Depuis le début de saison, j'arrive à rester assez stable. Aujourd'hui je sens que c'est là où je peux faire la différence par rapport à d'autres filles. Physiquement aussi, je me sens très bien, je pense que j'aurais pu jouer encore un set si cela avait été nécessaire

Qu'est-ce que cela représente pour vous d'accéder à la deuxième semaine ?

F.F. : C'est très important. Après ce n'est qu'une étape sur mon parcours. Je suis très contente que cela arrive ici, aujourd'hui ; le public, encore une fois, m'a vraiment portée. Il y a des moments où cela n'était pas facile physiquement et cela m'a vraiment aidée. Je suis super contente de pouvoir faire un quatrième match ici, j'espère qu'il y en aura le plus possible.

Vous avez l'air d'accueillir cette performance sans joie excessive…

F.F. : Si, je suis très contente mais le tournoi n'est pas terminé. J'ai envie de me concentrer sur ma récupération, de me concentrer sur mon prochain match. C'est sûr que c'est très positif, après ce n'est pas une fin en soi non plus d'atteindre les huitièmes de finale.

Votre entraîneur, Emmanuel Planque, estime que vous avez le potentiel pour accéder au top 5…

F.F. : Je ne me fixe pas de limite. Je pense encore plus sur le circuit féminin qu'ailleurs, tout le monde peut battre tout le monde. J'ai déjà battu des bonnes joueuses, jamais de top 10 mais quelques tops 20. Je pense qu’il n’y a pas une énorme différence entre, par exemple, la joueuse que j'ai battue avant-hier Rybakina et la joueuse que je joue demain (lundi, NDLR). Oui, je ne me mets pas de limite au niveau de mon parcours, j'essaie juste de faire de mon mieux et d'évoluer à tous les matches.

Dans quels domaines Emmanuel Planque vous a-t-il le plus apporté ?

F.F. : Depuis que je travaille avec lui, je me suis professionnalisée sur pas mal de points, que ce soit l'alimentation, la récupération, la façon de jouer, plein de petits trucs comme cela. Oui, c'est vrai que j'étais surprise qu'il ne soit pas parti directement quand j'ai gagné, du coup c'est pour cela que je l'ai regardé, il m'avait juste dit de mettre ma veste.

Même si le nombre de spectateurs est très limité, est-ce important pour vous d'avoir un peu de soutien ici ?

F.F. : Je n'ai pas l'impression qu'ils ne sont pas nombreux parce qu'ils font beaucoup de bruit, ils nous soutiennent beaucoup. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment derrière moi. Je ne sais pas si c'est comparable à une ambiance de Fed Cup, mais je sens qu'ils sont là pour moi.

Un mot sur votre prochain match, contre Sofia Kenin, qui avait remporté l'Open d'Australie en début d'année ?

F.F. : Pour l'instant, c'est le moment de savourer et demain ce sera le moment de se préparer pour le match de demain. Il y a un moment pour tout. Je sais que c'est une adversaire qui a un très bon timing, qui frappe très bien la balle, qui la prend assez tôt. Elle est peut-être un peu moins à l'aise sur terre battue. Il va falloir que j'impose mon jeu, que je joue un maximum avec mon coup droit et que je la fasse se déplacer car je sais que quand elle n'a pas trop à courir, elle est vraiment très performante.

