L'attente est enfin terminée : c'est l'heure du second Grand Chelem de la saison à Roland-Garros, du 24 mai (début des qualifications) au 13 juin 2021. Le tournoi sera retransmis en direct vidéo par France Télévisions et Amazon Prime. Vous pourrez également retrouver les analyses et le suivi des consultants Eurosport sur Eurosport.fr.

Iga Swiatek à Roland-Garros en 2020 Crédit: Getty Images

Quels sont les favoris à Roland-Garros 2021 ?

Encore un peu plus de la légende ? Maître des lieux incontestable et sacré en 2020, Rafael Nadal sera encore une fois l'immense favori à sa propre succession Porte d'Auteuil et sera en quête d'un quatorzième sacre sur la terre battue parisienne. Sèchement battu par l'Espagnol l'an dernier, le numéro un mondial Novak Djokovic sera revanchard et voudra surfer sur sa montée en puissance depuis quelques semaines.

L'autre grande information de ce tournoi parisien, c'est le retour aux affaires (très) attendu de Roger Federer . Après une reprise tronquée à Doha puis à Genève, le Suisse, vainqueur en 2009, sera l'une des grandes attractions de cette édition qu'il aborde néanmoins sans repères. Vainqueur à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas sera un sérieux outsider, tout comme Alexander Zverev, lauréat à Madrid, et Dominic Thiem, double finaliste en 2018 et 2019, bien qu'en grande peine ces derniers mois. En difficulté sur la surface, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev cherchera à bien figurer, lui qui n'a jamais dépassé le premier tour aux Internationaux de France.

Parmi les autres favoris, la colonie italienne emmenée par Matteo Berrettini et le jeune Jannik Sinner aura une carte à jouer, tout comme les Russes Aslan Karatsev et Andrey Rublev ou encore Diego Schwartzman, demi-finaliste l'an dernier.

Chez les dames, la course au sacre s'annonce encore une fois très indécise. Avec sept lauréates différentes lors des sept dernières éditions, la Coupe Suzanne-Lenglen a beaucoup changé de mains ! Sensation de l'édition 2020, Iga Swiatek remettra son titre en jeu . Auteure d'un parcours exceptionnel en septembre dernier, la jeune Polonaise devra néanmoins batailler pour conserver sa couronne.

Face à elle, Ashleigh Barty, vainqueure en 2019, et Aryna Sabalenka devraient se livrer un duel à distance très attendu. L'Australienne et la Biélorusse réalisent un début de saison canon et sont annoncées comme deux grandes prétendantes au titre. Vainqueure des deux derniers tournois du Grand Chelem à l'US Open et l'Open d'Australie, Naomi Osaka cherchera à vaincre le signe indien sur l'ocre parisien. Triple vainqueure à Paris, Serena Williams sera encore de la partie, tout comme Elina Svitolina. Sofia Kenin, Ons Jabeur ou encore Karolina Pliskova auront également de beaux arguments à la victoire finale.

Quels Français sur les courts à Roland-Garros 2021 ?

De retour sur les courts à Rome, Gaël Monfils sera au rendez-vous sur la terre battue parisienne. Ugo Humbert, Benoit Paire, Adrian Mannarino, Corentin Moutet, Pierre-Hugues Herbert, Lucas Pouille, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon ou encore Arthur Rinderknech devraient également être de la partie à Paris. Du côté tricolore, on rêve aussi et surtout d'une nouvelle sensation. Après avoir fait vibrer le public français lors de l'édition 2020, Hugo Gaston a bénéficié d'une wild-card pour entrer dans le tableau final. Et réitérer sa performance majuscule de l'année précédente ?

Chez les dames, Caroline Garcia, Fiona Ferro et Clara Burel, auteures d'un beau parcours en 2020 seront présentes dans le grand tableau. Parmi les autres représentantes bleu-blanc-rouge, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet ou encore Océane Dodin sont attendues.

Sur quelles chaînes suivre Roland-Garros 2021 ?

Le tournoi français sera à suivre sur les antennes de France Télévisions. Diffuseur historique, le groupe diffusera l'ensemble des rencontres en direct et en intégralité sur ses plateformes à l'exception de celles programmées sur le court Simonne-Mathieu ainsi que les night sessions. C'est Amazon Prime qui retransmettra les matches prévus sur le troisième court et les dix sessions nocturnes en exclusivité. Les demi-finales et les finales seront à suivre sur l'ensemble des deux plateformes.

Vous pourrez également vivre l'ensemble du tournoi de Roland-Garros en direct commenté sur Eurosport.fr et l'application Eurosport. Pendant toute la quinzaine, Camille Pin, Bertrand Milliard, Olivier Canton, Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne, Cyril Morin et Hadrien Hiault reviendront en détail sur les principaux enjeux, les moments forts et analyseront les rencontres des différents tableaux dans "Terre Débattue". L'émission sera à retrouver sur Eurosport.fr, les réseaux sociaux d'Eurosport et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.

Combien de spectateurs à Roland-Garros 2021 ?

Disputé avec un public très limité en 2020, Roland-Garros 2021 n'échappera pas aux restrictions sanitaires, encore une fois . Dans un communiqué publié le 12 mai dernier, l'organisation a annoncé que 5 388 spectateurs seraient autorisés à se rendre Porte d'Auteuil du 30 mai au 8 juin, soit jusqu'à la fin des quarts de finale. Chaque grand court aura une capacité maximale de 1000 personnes.

A partir des demi-finales dames, le 9 juin prochain, le court Philippe-Chatrier pourra lui accueillir jusqu'à 5000 personnes et l'accès au stade sera soumis à la présentation du Pass Sanitaire. Le nombre de spectateurs présents sur le site pourra lui grimper jusqu'à 13 146 à partir de cette date.

Le programme de Roland-Garros 2021 :

1er tour des qualifications : 24 et 25 mai

2e tour des qualifications : 26 et 27 mai

3e tour des qualifications : 28 mai

1er tour : 30, 31 mai et 1er juin

2e tour : 2 et 3 juin

3e tour : 4 et 5 juin

8es de finale : 6 et 7 juin

Quarts de finale : 8 et 9 juin

Demi-finales : 10 juin (dames) et 11 juin (messieurs)

Finale Dames : 12 juin

Finale Messieurs : 13 juin

