Léolia Jeanjean vivait un rêve éveillé, mais il a pris fin samedi. Bousculée par Irina Begu, la Française a eu besoin de beaucoup de temps pour vraiment entrer dans son match, peut-être un peu trop. Vaincue en deux manches (6-1, 6-4), Jeanjean a tenté de se rebeller en toute fin de match, avant de finalement craquer.

Son parcours exceptionnel s'est terminé aux portes des 8es de finale. Mais sa carrière, elle, a pris un virage important. Il ne reste que trois Français en lice : Alizé Cornet, Gilles Simon et Hugo Gaston qui joueront tous ce samedi.

Jamais elle n'aurait imaginé vivre une semaine aussi folle à Roland-Garros. Pour son premier tableau principal d'un Grand Chelem, Jeanjean a saisi l'opportunité de se faire un nom. Victorieuse de ses deux premiers tours, avec dans le lot une victoire face à Karolina Pliskova, la Française n'a finalement rien pu faire face à Irina Begu.

Cinq balles de break ratées d'entrée

Pourtant tout partait du bon pied. Avec cinq balles de break obtenues d'entrée, Jeanjean aurait pu mettre ce petit coup derrière la tête qui fait mal en début de match. Mais sérieuse et appliquée, la Roumaine a finalement remporté sa mise en jeu. Begu a ensuite appuyé sur l'accélérateur pour finalement prendre la première manche très rapidement (6-1).

Dominée dans tous les compartiments du jeu, Jeanjean a beaucoup souffert. Lorsqu'elle essayait de la jouer défensif, Begu lui rentrait dedans. Quand elle tentait de se montrer plus offensive, Begu défendait avec panache. Les jeux déroulaient sans que la Française ne puisse trouver de solution.

Baroud d'honneur dans le final

Et puis à 5-1 dans le second set, Jeanjean s'est mise à jouer son jeu. Moins impatiente, plus régulière mais aussi très juste dans ses prises de risque, elle a finalement mis le doute dans la tête de Begu. Elle a même sauvé sur son service trois balles de match à 5-3 et mené 0-30 sur le service de Begu à 5-4. Mais la marche fut finalement trop haute.

Léolia Jeanjean finit sa belle aventure au troisième tour de Roland-Garros sans vraiment de regrets si ce n'est d'avoir mis trop de temps avant de trouver la faille. Irina Begu continue sa route et rejoint quant à elle les 8èmes de finale à Porte d'Auteuil.

