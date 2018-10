Kohlschreiber renverse Haase

Une victoire dans la douleur pour Philipp Kohlschreiber au premier tour du Rolex Paris Masters ce lundi. Opposé à Robin Haase, issu des qualifications, le joueur allemand s'est fait breaker dès le début de la rencontre. Il a malgré tout réussi à arracher le tie-break mais il s'est alors heurté à un Haase très solide. Après la perte du premier set, Kohlschreiber s'est rapprocher de sa ligne pour tente de bousculer son adversaire.

Tactique payante, l'Allemand a pris deux fois la mise en jeu de Robin Haase pour relancer le suspense et offrir au public un troisième et dernier set. Plus frais physiquement, Philipp Kohlschreiber a ensuite déroulé et s'est logiquement qualifié pour le deuxième tour à Paris. Il y retrouvera Marin Cilic, 7e joueur mondial, contre qui il mène dans les confrontations.