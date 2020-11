Ugo Humbert n'a en revanche pas craqué dans le troisième, s'appuyant sur une mise en jeu retrouvée, et sur un deuxième set mené de main de maître (6-2) avec deux breaks obtenus. Son jeu de service à 5-4 a été impeccable, et annonciateur d'un tie-break maîtrisé - aidé, il est vrai, par le nombre de fautes croissantes de Ruud. De bon augure avant un très grand défi, au second tour, face à Tsitsipas.

Bonzi a été expéditif, prenant une première fois le service de son adversaire dès le quatrième jeu du match, puis récidivant à 5-2 pour s’adjuger une manche express, longue de 32 minutes à peine. Trois balles de break, deux converties : le Français n’a montré aucune pitié. Le second set a été encore plus rapide (25 minutes) : Coria, en perdition et pris de vitesse, a cédé son service deux fois d’affilée, et offert le match au Français, impeccable de bout en bout. Le défi sera tout autre au tour suivant pour Bonzi, puisqu’il affrontera soit Alejandro Davidovich Fokina, soit Karen Khachanov, vainqueur à Bercy en 2018.