Novak Djokovic n'a pas fait dans le détail, au moment de mettre fin aux espoirs de médaille du régional de l'étape Kei Nishikori en quarts de finale. Le Serbe s'est imposé en deux sets secs et 1h12 de jeu, avec bulle en prime (6-2, 6-0). Le voilà qualifié, avec la manière, pour le dernier carré des JO de Tokyo, où il affrontera le vainqueur de la rencontre entre Alexander Zverev et Jérémy Chardy.

Le dernier représentant japonais dans le tournoi olympique après l'élimination de Naomi Osaka, médaillé de bronze à Rio en 2016, n'a pas fait illusion face à un Djokovic des grands jours. A peine la rencontre avait-elle débuté qu'elle était déjà bien mal engagée : sur sa deuxième balle de break, dès le deuxième jeu, le Djoker a saisi l'occasion pour prendre la tête et ne plus jamais la lâcher. La fin du set n'a été qu'une formalité, avec un nouveau break en prime et une manche validée à la première occasion.

Tokyo 2020 Djokovic : "Pour rester au sommet, on doit apprendre à gérer la pression" IL Y A 19 HEURES

Le deuxième set, lui, a été cauchemardesque pour Nishikori, qui ne s'est procuré qu'une seule balle de break, dans le premier jeu de la rencontre. Le Japonais a sombré et encaissé un cinglant 6-0 (huit jeux de rang à cheval sur les deux manches), en 31 minutes à peine. Voilà Djokovic parfaitement lancé dans le dernier carré, où il affrontera Zverev ou Chardy, en grand favori, comme d'habitude.

Medvedev éliminé par Carreno Busta

Le favori de l'autre côté du tableau a, lui, flanché. A la surprise générale, Daniil Medvedev a trébuché devant l'Espagnol Pablo Carreño Busta, vainqueur convaincant en deux manches (6-2, 7-6). Ce dernier affrontera en demi-finale un autre Russe, Karen Khachanov, vainqueur d'Ugo Humbert un peu plus tôt.

Medvedev a craqué en fin de première manche : après trois essais infructueux, Carreño Busta a arraché un break décisif pour mener 4-2, puis conclure en prenant encore une fois le service du numéro 2 mondial. Ce fut au tour de Medvedev de mener 4-2 dans le second set, mais l'Espagnol a égalisé dans la foulée. Et l'entame de tie-break compliquée du Russe, rapidement mené 3-0, l'a définitivement condamné. Voilà qui promet une deuxième demi-finale ouverte.

Medvedev a lutté mais Carreno Busta était plus fort : la balle de match en vidéo

Tokyo 2020 Conditions extrêmes : Djokovic a "parlé aux organisateurs" pour obtenir le décalage des matches 26/07/2021 À 14:01