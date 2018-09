Le Herald Sun republie en Une la caricature controversée de Serena Williams

Serena Williams a écopé de 17 000 dollars d'amende pour trois avertissements pour une spectaculaire colère, dimanche, lors de la finale de l'US Open perdue contre la Japonaise Naomi Osaka. Un événement que le caricaturiste australien Mark Knight a raconté dans un dessin publié lundi par le Herald Sun, où l'on voit une Williams aux grosses lèvres et à l'allure masculine en train de piquer une crise et de sauter sur sa raquette cassée, avec une tétine tombée sur le court.

"Bienvenue dans un monde politiquement correct"

Le dessin a entraîné un déluge de critiques dans le monde entier, ses détracteurs dénonçant un portrait raciste de la joueuse américaine. Le Herald Sun, qui avait déjà défendu mardi son dessinateur, a choisi mercredi de monter cette controverse en "une", en y publiant une série de caricatures signées Mark Knight, y compris celle de Serena Williams, autour du titre "WELCOME TO PC WORLD" ("Bienvenue dans un monde politiquement correct").

On reconnaît des dessins de diverses personnalités à côté de la star américaine, comme Donald Trump ou Kim Jong Un, qui mériteraient aussi, ironise le quotidien, d'être censurés. Mercredi, Mark Knight a annoncé qu'il avait suspendu son compte Twitter pour protéger sa famille et ses amis. Auparavant, le tweet de sa caricature avait recueilli 22 000 commentaires, majoritairement critiques.

" Le dessin de Serena porte sur son comportement déplorable, pas sur la race "

Le dessinateur a estimé que la réaction contre son dessin montrait que le monde était "simplement devenu fou". "J'ai fait ce dessin dimanche soir après avoir vu la finale de l'US Open et vu la meilleure joueuse de tennis au monde faire une colère, ce que j'ai trouvé intéressant", a-t-il expliqué sur le site internet de News Corp Australia . "Le dessin de Serena porte sur son comportement déplorable, pas sur la race."

Vidéo - "Vous êtes un menteur, vous ne m'arbitrerez plus" : Serena ne fait pas redescendre la pression 01:10

Parmi les personnalités qui se sont insurgées contre cette caricature, figure l'écrivain JK Rowling qui a notamment accusé Mark Knight d'avoir "réduit l'une des plus grandes sportives vivantes à des tropes racistes et sexistes". Le Washington Post a pour sa part dénoncé un dessin "raciste". "Knight dessine des traits de visage qui reflètent les caricatures déshumanisantes à la Jim Crow (les lois établissant la ségrégation aux Etats-Unis), si fréquentes aux XIXe et XXe siècles", écrit Michael Cavna.