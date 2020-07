US OPEN - Dans une interview-vidéo accordée à l'Equipe, Patrick Mouratoglou s'est livré sur la tenue du Grand Chelem américain. Le coach de Serena Williams a partagé de nombreux doutes notamment sur l'enchaînement entre tournée américaine et tournée européenne.

La tenue de l'US Open (31 août au 13 septembre) est toujours aussi incertaine. Tant à cause de la situation sanitaire aux Etats-Unis, toujours très durement frappés par l'épidémie de Covid-19, que par les joueurs et joueuses qui s'y rendront. Dans une interview-vidéo accordée à l'Equipe, Patrick Mouratoglou n'a pas caché ses doutes sur la tenue de l'événement, et notamment l'enchaînement entre la tournée américaine et la tournée européenne.

"S'il y a une quarantaine au retour des États-Unis, cela veut dire qu'il sera impossible de jouer Madrid et Rome", explique le créateur de l'UTS, avant d'ajouter : "Cela veut dire qu'ils vont rester deux semaines à rien faire dans une chambre d'hôtel juste avant de se lancer dans un Grand Chelem sur terre battue (Roland-Garros). Cela me semble de la folie."

"L'US Open ne peut pas devenir le championnat des Etats-Unis"

Ce que Mouratoglou pointe surtout du doigt, ce sont surtout les restrictions de voyage, qui pourraient pousser des joueurs européens à ne pas se rendre aux Etats-Unis : "Pour moi, il y a encore un doute en ce qui concerne l'US Open. Si la Fédération américaine est capable de répondre à toutes ces questions, et je comprends bien que c'est difficile pour eux, alors peut-être que les chances de voir l'US Open se jouer augmenteront. Mais qu'en est-il pour les Sud-Américains ou les Australiens ? L'US Open ne peut pas devenir le championnat des États-Unis, non ?"

