La Fédération américaine de tennis (USTA) n'a pas tardé à répliquer. Mercredi, quelques minutes après l'annonce de l'annulation de Wimbledon, elle a annoncé le maintien, pour le moment, de l'US Open du 31 août au 13 septembre. "Nous comprenons les circonstances particulières rencontrées par le All England Lawn and Tennis Club et le raisonnement qui l'a poussé à annuler le tournoi de Wimbledon 2020. A ce jour, l'USTA maintient son intention d'organiser l'US Open aux dates prévues", affirme la Fédération américaine dans un premier temps.

La fédération américaine se prépare à toutes les éventualités

"L'USTA suit de près l'évolution de la situation liée à la pandémie et se prépare à toutes les éventualités", poursuit le communiqué. La Fédération américaine a aussi mis à disposition des autorités le site de Flushing Meadows pour construire un hôpital de campagne de 350 lits. Le court Louis-Armstrong, la deuxième plus grande enceinte de Flushing Meadows, va servir de cuisine géante pour préparer 25 000 repas par jour.