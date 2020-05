US OPEN

US OPEN - La Fédération américaine de tennis a indiqué jeudi à l'AFP qu'elle avait pour "objectif de maintenir" l'édition 2020 du Majeur américain à New York du 31 août au 13 septembre, tout en élaborant des scénarios alternatifs en raison de la pandémie de coronavirus.

"L'objectif de l'USTA est d'organiser l'US Open 2020 à New York aux dates prévues." Tellle est la position de la fédération américaine de tennis selon un de ses porte-parole Chris Widmaier dans des déclarations faites à l'AFP. L'intéressé a d'ailleurs assuré que les préparations étaient "en cours" à Flushing Meadows, alors que New York est l'épicentre de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis et que certains médias ont ainsi avancé que le tournoi pourrait être délocalisé à Indian Wells (Californie) ou à Orlando (Floride).

Depuis deux mois que le Covid-19 a mis le sport mondial sous cloche, les circuits masculin ATP et féminin WTA ont suspendu leur saison, au moins jusqu'en juillet. "Nous comprenons qu'il y ait beaucoup de spéculations concernant la tenue" de l'évènement, a concédé Chris Widmaier. "Mais nous voudrions clarifier ceci : si nous explorons toutes les possibilités pour organiser l'US Open, la probabilité pour qu'on change de lieu ou de date n'est pas la plus grande à ce stade."

Tous les scénarios envisagés y compris le huis clos

Ce qui n'empêche pas son instance, "compte tenu de l'incertitude et de l'évolution constante de la pandémie, de s'être activement préparée à de nombreuses éventualités, y compris celle de devoir jouer à huis clos". Une décision finale sur le sort de l'US Open sera prise le mois prochain, "mi-fin juin", a-t-il assuré, ajoutant que "la priorité sera donné à la sécurité de toutes les personnes impliquées".

Dans son édition de mercredi, le New York Times avait rapporté que l'USTA n'avait pas encore eu de discussions sérieuses avec le milliardaire Larry Ellison, propriétaire de l'Indian Wells Tennis Garden. Le quotidien avait ajouté que l'autre lieu envisagé, le centre de formation de l'USTA à Orlando, posait problème, car il n'y avait pas d'infrastructures pour accueillir du public et qu'il faudrait câbler les tribunes pour une diffusion des matches en direct. En France, Roland-Garros a été décalé au 20 septembre. A Londres, l'édition 2020 de Wimbledon a été annulée.

