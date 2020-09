Enfin. Les sept joueurs français et belges, en quarantaine pour avoir été en contact étroit avec Benoît Paire exclu de l'US Open après son test positif au coronavirus, rentreront en Europe au plus tard vendredi, a indiqué la Fédération américaine de tennis à l'AFP. Adrian Mannarino, Kristina Mladenovic, Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Édouard Roger-Vasselin et les Belges Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure ont tous été contraints de rester à l'isolement dans leur chambre d'hôtel par les autorités sanitaires du comté de Nassau, bien qu'ayant tous été testés négatifs.