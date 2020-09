Le séjour à New York de Kristina Mladenovic tourne au cauchemar. La Française et sa partenaire de double, la Hongroise Timea Babos, ont été disqualifiées du tableau de double féminin de l'US Open, sur décision des autorités sanitaires locales, a annoncé samedi la Fédération américaine de tennis (USTA) qui organise le Grand Chelem new-yorkais. Les deux joueuses, têtes de série n°1 du tournoi, avaient été retirées de la programmation de ce samedi 5 septembre par l'organisation, ce qui avait mis la puce à l'oreille sur le sort de la française au lendemain de l'affaire Adrian Mannarino.

Cette décision s'appuie sur le fait que Mladenovic fait partie des joueurs et joueuses ayant côtoyé Benoît Paire testé positif au coronavirus et exclu du tournoi, et qu'elle doit à ce titre "rester en quarantaine, dans sa chambre", dit l'instance dans un communiqué où elle explique que c'est le comté de Nassau qui l'a ordonné. Le communiqué précise également que la Française, et les autres cas contacts de Paire, vont devoir rester en isolation dans leur chambre d'hôtel jusqu'à la fin de leur période de quarantaine, soit jusqu'au 11 septembre.

"Les responsables de la santé publique du comté de Nassau, dans l'État de New York, ont émis des avis de quarantaine pour toutes les personnes ayant été en contact étroit prolongé avec une personne qui a été testée positive au Covid-19", est-il indiqué. "Comme les joueurs résident dans le comté de Nassau, les avis de quarantaine empêchent ces personnes de se rendre au centre national de tennis Billie Jean King à New York", ajoute l'USTA, précisant être tenue de se conformer aux directives au niveau de l'État de New York, de la ville de New York et du comté de Nassau.