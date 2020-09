A l'issue de sa victoire contre Borna Coric (1-6, 7-6, 7-6, 6-3), le joueur allemand a souhaité répondre à Martina Navratilova. " Elle devrait peut-être regarder mes résultats face aux plus grands joueurs du circuit, a indiqué le 7e joueur mondial en conférence de presse. Peut-être devrait-elle souligner que j'ai un bilan positif contre Roger Federer (4 victoires et 3 défaites). J'ai déjà battu Novak Djokovic lors de grands matches et en finale ." Dans l'historiques des confrontations entre les deux hommes, le Serbe mène (3-2) mais Alexander Zverev s'est notamment imposé en finale à Rome en 2017 (6-4, 6-3) puis à Nitto l'année suivante (6-4, 6-3).

"Mais c'est une grande championne, elle a remporté de très nombreuses victoires en grand chelem, elle est respectée mais son opinion à l'heure actuelle n'a pas d'importance pour moi", a renchéri l'Allemand. Plus tard, Martina Navratilova a tenu à clarifier ses propos. "En conférence de presse, la question posée n'a pas pris en compte le contexte, a-t-elle écrit sur son compte Twitter. J'ai dit que "Sascha" avait besoin de jouer comme il l'avait fait lors du 4e set, pas comme lors des première et deuxième manches. C'est simple. Si on m'avait posé cette même question, j'aurais répondu de la même façon que lui." Pour passer l'obstacle Pablo Carreno Busta et se hisser en finale de l'US Open, Alexander Zverev sait ce qu'il lui reste à faire.