US OPEN - Alors que la recrudesence des cas de coronavirus inquiète aux Etats-Unis, les joueurs et les joueuses qui disputeront l'US Open (31 août au 13 septembre) seront soumis à un protocole sanitaire très strict. Stéphane Houdet, quadruple vainqueur des Internationaux des Etats-Unis en fauteuil roulant, estime qu'il pourrait entraîner "des annulations supplémentaires".

Après l'annulation du tournoi de Washington, l'US Open est désormais sous pression. Maintenus du 31 août au 13 septembre, les Internationaux des Etats-Unis vont ainsi proposer un protocole très strict, alors que la recrudescence des cas de coronavirus inquiète de l'autre côté de l'Atlantique. Les joueurs et les joueuses ne vivront finalement pas au sein de la bulle de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York, mais dans les hôtels Long Island Marriott et The Garden City, selon les informations de L'Equipe.

Chaque joueur, qui pourra être accompagné de trois personnes (mais une seule sera habilitée à venir dans la zone de compétition), devra être testé à son arrivée à l'hôtel. Toute sortie de la chambre sera interdite avant l'annonce du résultat. Ensuite, deux autres tests seront effectués 48h plus tard puis à quelques jours du début de Flushing Meadows. Outre le port du masque dans les allées de l'US Open, tous les participants devront prendre leur température avant d'entrer sur le site new-yorkais et répondre à un questionnaire.

Interrogé par France Télévisions, Stéphane Houdet, quadruple vainqueur des Internationaux des Etats-Unis en fauteuil roulant, a dévoilé davantage de détails. "Tous les joueurs positifs seront éliminés durant le tournoi, a-t-il indiqué dans un premier temps. Si quelqu’un est déclaré positif, un protocole est mis en place et on lance un système de cas contacts. Si tu t’entraînes avec un gars, tu deviens un personnage à risque. Et si le cas est positif, tu es isolé dix jours. Tu ne peux pas partir de la bulle." Le Français de 49 ans ne cache pas que ce protocole va provoquer "des annulations supplémentaires".

