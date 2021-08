Les meilleurs tours sont parfois les plus courts. Pour son entrée en scène à New York où sa casquette de showman en fait un joueur à part, Gaël Monfils a su allier facéties et sérieux pour dominer tranquillement le 62e joueur mondial Federico Coria en 1h34 de jeu (6-3,6-2,6-2). Très offensif tout en restant solide en défense, 'la Monf'" a dominé le match. Il affrontera le vainqueur du match entre l'Américain Steve Johnson et l'Allemand Maximilian Marterer.

US Open Requinqué, Monfils peut-il reprendre le flambeau français ? IL Y A 10 HEURES

Plus d'infos à suivre...

US Open Chocs des générations, ancienne finale, Bleus : Les 10 duels qu’on aimerait voir en 1re semaine 26/08/2021 À 19:23