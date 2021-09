Passionnant US Open. Passionnant et palpitant. Si les découvertes sont nombreuses, et les CV de celles-ci pas forcément très étoffés, les scenarii, eux, n’ont rien à envier aux meilleurs thrillers hollywoodiens. 33 matches de la quinzaine se sont déjà conclus en cinq sets (contre 20 au total à Roland-Garros cette année) et 10 d’entre eux ont accouché de remontadas magnifiques, après les deux premiers sets perdus par le vainqueur final. Bref, cet US Open est indécis et c’est franchement rafraîchissant.

Comment expliquer une telle bataille ? Interrogé sur le sujet, Frances Tiafoe, aussi showman derrière le micro que raquette en main, n’a pas tourné autour du pot. Selon lui, les absences conjuguées de Roger Federer et Rafael Nadal sont quasiment la source première de tels duels homériques.

US Open Alcaraz, du jamais vu depuis 1963 : "Je suis un garçon ambitieux, qui veut toujours plus" IL Y A 2 HEURES

Je pense qu’il y a plusieurs raisons, a-t-il d’abord tenté d’expliquer après Roger [Federer] et Rafa [Nadal] ne sont pas là. Donc les gars ont faim, ils se disent : 'pour ce putain d’US Open, je dois tout donner'. Je pense vraiment que ça joue un rôle. Le niveau est très élevé, tout le monde peut battre tout le monde. Je suis classé 50e mais je peux battre tous ces mecs-là". , a-t-il d’abord tenté d’expliquer après sa défaite en quatre sets face à Felix Auger-Aliassime ".

Le tout avant d’enchaîner : "Je pense que les mecs essayent de pousser au maximum. Roger et Rafa ne sont pas là donc j’en vois avec la bave aux lèvres. C’est drôle à regarder, je suis dans les vestiaires et je me marre en voyant ça". Et l’Américain de prendre l'exemple d’Andreas Seppi, victorieux de son premier tour après un tie-break hallucinant face à Marton Fucsovics (remporté 15-13) : "Vous avez Seppi, qui doit avoir 37 ans, qui joue jusqu’à 15-13 dans le tie-break du cinquième set. C’est quoi ça ? C’est fou. C’est son 19e US Open, il met son cœur sur la table. Il ne l’aurait probablement pas fait s’il savait qu’il jouait Rafa au deuxième tour, en se disant sûrement 'c’est fini'. C’est irréel ce qu’il se passe". Pour notre plus grand plaisir.

Cinq sets, 4h06 de combat, pour un acte de naissance : cet Alcaraz-Tsitsipas était monumental

US Open Un cavalier seul, une révolte tuée dans l'oeuf : Krejcikova et Muguruza ont offert un drôle de duel IL Y A 3 HEURES