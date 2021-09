Des têtes d'affiche dans tous les sens, la jeunesse de sortie et une joute entre anciennes lauréates, le programme de vendredi s'annonce chargé et alléchant. Le court Arthur-Ashe accueillera lors de sa "night session" deux des principales têtes de série. Naomi Osaka [3] et Andrey Rublev [5] joueront en effet l'un après l'autre sur le central, à la suite d'un duel de haute volée opposant deux anciennes numéro 1 mondiales (Azarenka [18] et Muguruza [9]), puis l'apparition du Grec Stefanos Tsitsipas [3], qui fait tant parler de lui avec ses "toilet breaks" à rallonge.