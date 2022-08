A deux jours du tirage au sort de l'US Open, Novak Djokovic fait comme si. Y croit-il vraiment ? Guère, sans nul doute. Mais le Serbe, sacré à Wimbledon, n'a toujours pas annoncé un éventuel retrait. Il faudrait pourtant un miracle pour le voir sur les courts de Flushing : que les autorités locales assouplissent leurs règles sanitaires et l'autorisent à débarquer aux Etats-Unis sans être passé par la case vaccin. Autant le dire de suite, ça n'arrivera très probablement pas et l'affiche du tournoi a d'ailleurs été dévoilée sans que le Serbe ne figure dessus.

Pour John McEnroe, consultant Eurosport, ce n'est pas loin d'être une hérésie. Le New Yorkais a du mal à accepter que Novak Djokovic ne soit pas autorisé à participer à la quatrième levée du Grand Chelem, après avoir déjà dû rebrousser chemin en Australie au mois de janvier.

"Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense que c'est une blague. (…) Moi, je me serais fait vacciner et je serais allé jouer, mais il a des convictions très fortes et il faut les respecter. À ce stade de la pandémie, nous en sommes à deux ans et demi, je pense que les gens dans toutes les parties du monde en savent bien plus. L'idée qu'il ne puisse pas voyager jusqu'ici est une blague", appuie l'ancien joueur aux 7 titres majeurs.

Pour Big Mac, rater l'US Open après avoir manqué le dernier rendez-vous australien, pourrait avoir des conséquences psychologiques dans sa chasse au record en Grand Chelem et dans la course effrénée au titre honorifique de GOAT, même si Novak Djokovic a encore de l'énergie à revendre.

A rude épreuve mentalement

"Il a un an de moins (que Nadal), il semble que son corps soit encore en bon état. Qui peut dire qu'il ne peut pas continuer encore quelques années ? Disons qu'il en gagne encore trois ou quatre. Ce n'est pas impossible, loin de là. Il peut encore atteindre les 25 titres en Grand Chelem", juge Big Mac.

Reste la question psychologique. Parce que ces derniers mois ont forcément été éprouvants dans la tête : "Cela doit vous épuiser mentalement. S'entraîner pendant les six dernières semaines sans savoir si vous allez jouer, cela doit vous mettre à rude épreuve mentalement, comme ce fut le cas lorsqu'il a été expulsé d'Australie. Je pense qu'il lui a fallu trois ou quatre mois pour se remettre les idées en place."

