Tennis

US Open 2022 - Vidéo : Le top 5 des points de Carlos Alcaraz

US OPEN - Carlos Alcaraz a remporté, à 19 ans, le premier Granc Chelem de sa carrière du côté de New-York, prenant au passage la place de N.1 mondial. Une quinzaine ponctuée d'un immense bonheur... et marquée par de nombreux "hot shots" du prodige espagnol. Revivez, en vidéo, ses cinq plus beaux points de la quinzaine.

00:02:22, il y a 12 minutes