Devenu ces dernières années un tournoi ouvert aux quatre vents, avec les succès venus d'ailleurs d'Emma Raducanu l'an dernier, de Bianca Andreescu en 2019 ou, pour remonter encore un peu plus loin, de Flavia Pennetta en 2015, l'US Open a décidé cette année de remettre de l'ordre dans la maison : le Grand Chelem américain proposera samedi une finale de reines entre Iga Swiatek et Ons Jabeur, respectivement victorieuses ce jeudi en demi-finales d'Aryna Sabalenka et de Caroline Garcia.

Swiatek-Jabeur, ce n'est pas officiellement une finale entre les deux meilleures joueuses du monde, mais dans les faits, il sera difficile de nier que ça l'est. Les deux joueuses caracolent en tête du nombre de matches remportés cette saison, et même ces deux dernières saisons. La Polonaise survole depuis des mois le classement WTA et si la Tunisienne n'est "que" 5e de ce classement aujourd'hui, c'est parce que sa finale à Wimbledon ne lui a rapporté aucun point, pour les raisons que l'on sait. Sinon, elle serait l'incontestable dauphine. L'anomalie sera quoi qu'il en soit réparée lundi.

Quoi qu'il en soit, Swiatek sera la première numéro 1 mondiale à disputer la finale de l'US Open depuis Serena Williams en 2014. Et il faut remonter encore un an en arrière, en 2013, pour trouver trace d'une finale de l'US Open mettant aux prises deux joueuses aussi bien classées : cette année-là, Serena Williams, numéro un mondiale, avait battu sa dauphine Victoria Azarenka.

Swiatek : "Avant je pleurais entre les sets, maintenant je réfléchis à ce que je dois faire"

Au-delà de son caractère prestigieux, cette finale s'annonce aussi très ouverte. Swiatek, eu égard à son rang et aux deux titres majeurs qu'elle possède déjà à son palmarès (les deux à Roland-Garros, en 2020 et 2022), est censée être favorite. Mais Jabeur a fait une meilleure impression dans ce tournoi, particulièrement lors d'une demi-finale écrasante face à Caroline Garcia, tandis que Swiatek a frôlé la sortie de piste face à Aryna Sabalenka, comme elle avait déjà surmonté une situation difficile en huitièmes face à Jule Niemeier.

Les deux joueuses en sont par ailleurs à 2-2 dans leurs face-à-face, dont 1-1 sur dur. Un duel aussi royal qu'indécis, donc. Seule certitude : toutes deux ont d'ores et déjà l'assurance de disputer le Masters de fin d'année, à Fort Worth. Mais ça, pour l'instant, c'est sans doute le cadet de leurs préoccupations…

