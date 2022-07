Novak Djokovic n’a qu’une seule chose en tête : remporter son 22e titre en Grand Chelem. Et le moins que l'on puisse dire est que le vainqueur du dernier tournoi de Wimbledon s'y prépare, assidument. L’ancien numéro un mondial n’est pourtant pas autorisé à se rendre sur le sol américain afin de disputer l’US Open (29 août - 11 septembre), dont il est finaliste sortant et trois fois lauréat, en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

Ad

US Open Djokovic sur la liste des engagés, le tournoi s'en remet au Gouvernement pour son cas 20/07/2022 À 20:25

Dans une message publié sur son compte Instagram ce samedi, le champion serbe a tenu dans un premier temps à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour tenter de faire plier les décisionnaires. Comme l’écrivain Nebojsa Jovanovic, qui a tenté le tout pour le tout en envoyant une lettre directement au président américain, Joe Biden, écrivant notamment "qu'il est dans l’intérêt de l’Amérique que le plus grand tournoi du monde accueille le plus grand joueur du monde, un modèle pour des millions de personnes".

Djokovic interdit d'entrer sur le territoire américain

Mais Novak Djokovic a surtout adressé son message à tous les anonymes qui le soutiennent, après avoir pris connaissance d'une pétition signée par plus de 50.000 personnes : "Je voulais juste prendre un moment pour vous dire combien je suis reconnaissant de voir autant de messages de soutien et d’amour provenant du monde entier ces jours-ci. Je ne m’y attendais pas, c’est époustouflant."

Novak Djokovic Crédit: Getty Images

En attendant de savoir si un retournement de situation est envisageable, ce qui est très peu probable, Novak Djokovic est retourné au Monténégro afin de s’entraîner sur un court en dur. "Je me prépare comme si j’allais être autorisé à concourir, en attendant de savoir s’il sera possible que que je me rende aux Etats-Unis. Je croise les doigts", a également écrit l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.

Pour rappel, Novak Djokovic figure officiellement sur la liste des engagés de l’US Open, qui commencera ce 29 août. Mais, comme lors de l’Open d’Australie, le gouvernement américain ne l’autorisera pas à entrer sur son sol. "L'US Open n'a pas de règle en ce qui concerne le vaccin pour les joueurs, mais respectera la position du gouvernement américain en ce qui concerne l'entrée aux Etats-Unis des personnes qui ne sont pas Américaines et qui ne sont pas vaccinées", a précisé l’USTA, la Fédération américaine de tennis en charge du tournoi. Prêt ou pas, Novak Djokovic n’a pas son destin entre les mains.

US Open Djokovic craint pour sa participation à l'US Open 11/07/2022 À 21:46