Ce premier tour est loin de s'être apparenté à un long fleuve tranquille pour la demi-finaliste sortante. Troisième joueuse mondiale, Maria Sakkari a mis du temps à se régler avant de finalement venir à bout de Tatjana Maria en trois manches et près de deux heures de jeu (6-4, 3-6, 6-0). La Grecque, qui a multiplié les fautes et gestes d'agacement d'entrée, a rapidement été menée 4-1. Le moment qu'elle a choisi pour réagir et enchaîner cinq jeux de suite pour prendre le premier set.

Le début d'une montée en puissance ? Pas vraiment. Car si elle semblait s'être remise à l'endroit en lisant mieux les trajectoires du service adverse et en prenant l'ascendant à l'échange, Sakkari est retombée dans ses travers dans la seconde manche. Heureusement, l'Allemande, demi-finaliste à Wimbledon mais peu inspirée depuis, s'est éteinte dans la manche décisive. Il n'y avait plus qu'une joueuse au 3e set, et c'était celle attendue. Au prochain tour, elle affrontera la Française Diane Parry ou la Chinoise Wang Xiyu.

