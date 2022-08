Qui dit Grand Chelem, dit aussi joli pactole pour les participants. Et cette édition 2022 de l'US Open n'échappe pas à la règle. L'organisation a annoncé qu'un prize money de près de 60 millions de dollars serait attribué aux joueuses et aux joueurs, une dotation en hausse et qui est même un record pour le Grand Chelem.

Même son de cloche pour les qualifications qui voient leur rétribution augmenter pour un total de 6,25 millions de dollars. Comme pour tous les autres Grands Chelems, le prize money sera le même pour les messieurs, comme pour les dames. Petit aperçu de ce que pourront toucher les participants, tour par tour.

Simples

Vainqueur : 2 600 000 dollars

Finaliste : 1 300 000 dollars

Demi-finale : 705 000 dollars

1/4 de finale : 445 000 dollars

8e de finale : 278 000 dollars

3e tour : 188 000 dollars

2e tour : 121 000 dollars

1er tour : 80 000 dollars

Doubles

Vainqueurs : 688 000 dollars

Finalistes : 344 000 dollars

Demi-finale : 172 000 dollars

1/4 de finale : 97 500 dollars

8e de finale : 56 400 dollars

2e tour : 35 800 dollars

1er tour : 21 300 dollars

