A New York, Carlos Alcaraz est plongé cette semaine dans ce qui s'apparente à un remake tennistique du film "Un jour sans fin", avec une fin toujours heureuse. Vendredi soir sur le "Ashe", l'Espagnol a une nouvelle fois fait durer le plaisir et battu Frances Tiafoe en cinq sets de fort belle facture et au bout de la nuit (6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3). Le combat a duré 4h19, presque une paille à côté des 5h15 du fantastique Alcaraz - Sinner mais un peu plus que les 3h53 de son duel face à Cilic.

Ad

Si vous comptez bien, l'Espagnol, peut-être numéro 1 mondial s'il remporte la finale de l'US Open, aura passé 811 minutes sur les courts lors de ses trois derniers matches, soit 13 heures et 28 minutes. Ajoutez à cela que ses soirées se sont prolongées jusqu'à pas d'heure. A priori, et avant le défi final face à Casper Ruud dimanche, on peut donc avancer sans trop se tromper que le jeune murcien tient la distance. "Je me sens bien là, a-t-il lancé devant le parterre de journalistes à l'issue de sa victoire face à Frances Tiafoe, samedi. Bon, je suis un peu fatigué, mais je me sens bien. Là, je suis juste heureux. Je repense au jeune garçon qui rêvait à ce moment il y a dix ans."

US Open Tiafoe : "Ce soir, je pense que le tennis a gagné" IL Y A 33 MINUTES

Alcaraz : "Incroyable de jouer tant sur un match, c'est encore loin"

Le gamin qu'il était alors avait imaginé cette première finale. Peut-être pas la répétition des marathons qui la précéderait. Une chose est certaine, Alcaraz a bien progressé dans l'appréhension de ces matches à rallonge. L'an dernier, après deux matches en cinq sets face à Stefanos Tsitsipas et Peter Gojowczyk, il avait dû jeter l'éponge en quart face à Félix Auger-Aliassime. Depuis douze mois, il a travaillé dur sur cet aspect et la résistance indispensable à ce genre de matches, qu'il découvrait en 2021. Alcaraz a passé du temps à la salle, travaillé son endurance. Et ça paie, déjà.

Allez, il faut finir sur ce set

De surcroît, Alcaraz y a pris goût, ce qui ne signifie pas qu'il n'aurait pas aimé finir plus tôt, vendredi. Face à Frances Tiafoe, l'occasion lui fut donnée de plier l'affaire en quatre manches. La première manche au tie-break n'aurait alors été qu'une péripétie. Mais sur cette première balle de match, obtenue à 5-4, 30-40, seconde balle Tiafoe, l'Américain a opposé une résistance héroïque et poussé le jeune Espagnol à disputer une manche supplémentaire.

Il avait pourtant fait des miracles : la fantastique balle de match sauvée par Tiafoe

S'il aime les bras de fer et se montre dur au mal, Carlos Alcaraz n'aurait pas été contre aller se coucher plus tôt. "Honnêtement, à ce moment-là, j'ai pensé : 'Allez, il faut finir sur ce set'", a-t-il concédé dans un sourire. Avant d'ajouter, plus analytique : "C'était un moment difficile pour moi. Parce que perdre cette balle de match de cette façon, tenter une amortie alors que je pouvais terminer sur un bon coup droit, que je frappais plutôt bien… Mais je savais que je devais rester dans le match, rester calme, continuer à bien jouer. Je jouais bien. Mais, oui, c'était un quatrième set difficile."

Alcaraz a encore repris du rab. Mais ne s'est pas départi de son flegme et, finalement, a réussi ce qu'il avait déjà fait face à Cilic et Sinner. A savoir : terminer le travail en effaçant toute pensée négative. "Je me suis dit que c'était un nouveau match au cinquième set. Je devais continuer à jouer et bien, continuer à jouer mon jeu et y croire. Faire de mon mieux et je pourrais gagner. J'ai juste pensé que j'étais capable de battre Frances au cinquième set." A raison. Place à Casper Ruud. Cinq manches ?

US Open L'antisèche : Alcaraz, le sens unique de l'épique IL Y A 2 HEURES