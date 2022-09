0

Caroline Garcia n'a pas perdu le moindre set pour arriver en demi-finales (et seulement 27 jeux en tout, soit 2,7 par set). Elle est la seule joueuse encore en lice dans ce cas de figure. Son parcours dévastateur rappelle celui d'Emma Raducanu, qui n'avait pas perdu le moindre set jusqu'à son sacre l'an dernier, qualifications comprises.

Ad

US Open Garcia, de l'impasse à l'autoroute IL Y A UNE HEURE

3

Soit le nombre de jeux de service qu'elle a perdus depuis le début du tournoi. Deux contre Bianca Andreescu au 3e tour, un contre Cori Gauff en quarts. En tout et pour tout, elle n'a concédé que 11 balles de break.

Un point énorme, un dernier coup droit monstrueux : Garcia avait donné le ton d'entrée

6h46

C'est le temps qu'elle aura passé sur le court au total de ses cinq matches. Soit 1h21 de moyenne.

6

Face à Gauff, la Française a aligné une sixième victoire face à une joueuse du top 20, après avoir battu Emma Raducanu (11e) à Wimbledon, Iga Swiatek (1e) à Varsovie, ainsi que Maria Sakkari (3e), Jessica Pegula (8e) et Aryna Sabalenka (7e) à Cincinnati. Donc quasiment aussi cinq top 10 d'affilée si l'on considère que Gauff atteindra cette élite lundi prochain.

8

Elle est la huitième Française à atteindre une demi-finale de Grand Chelem dans l'ère Open après Françoise Dürr, Brigitte Simon, Mary Pierce, Nathalie Tauziat, Amélie Mauresmo, Nathalie Dechy et Marion Bartoli. A 28 ans, elle est la deuxième plus âgée à le faire après Nathalie Tauziat, qui avait 30 ans lorsque elle a atteint le dernier carré (et même la finale) à Wimbledon en 1998.

Garcia : "L'énergie était folle, j'ai la tête qui bourdonne"

10

Grâce à cette qualification pour les demi-finales, la Française fait virtuellement son retour dans le top 10. Elle y sera à coup sûr si Karolina Pliskova ne gagne pas le titre. Plus fort encore : elle sera peut-être top 5 à la Race, en fonction (aussi) cette fois du résultat d'Aryna Sabalenka.

11

"Caro" n'a plus perdu un match depuis mi-août et le WTA 1000 Cincinnati. Ce qui lui fait désormais 11 victoires consécutives sur le circuit principal (et 13 si l'on rajoute les deux matches de qualifications à Cincinnati), soit son meilleur enchaînement depuis son fameux doublé Wuhan/Pékin fin 2017.

Caroline Garcia plane complètement à New York. Crédit: Imago

30

Elle a déjà "claqué" 30 aces depuis le début du tournoi, en seulement 43 jeux de service. Soit 0,69 aces par jeu de service. C'est le meilleur ratio des joueuses encore en lice, mieux encore que "Ace Queen" Karolina Pliskova.

31

Depuis son retour à la compétition, c'est-à-dire depuis Roland-Garros, "Caro" a compilé 31 victoires sur le circuit principal (hors qualifications, donc). Dans le même laps de temps, la joueuse qui s'en approche le plus est Simona Halep, avec 19 succès. Un gouffre.

Caroline Garcia : "On a fait un bon travail hors du court."

77

Encore un indicateur de la force de frappe de la Française au service : elle a remporté 77% de points derrière sa première balle, quasiment autant que Nick Kyrgios (78) ! Une joueuse encore en lice a toutefois fait encore plus fort : Jessica Pegula, qui est à 79%.

US Open Khachanov a dompté l'épouvantail Kyrgios : Les temps forts de leur quart de finale IL Y A UNE HEURE