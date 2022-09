Le contexte

Si la logique avait été respectée après le tirage au sort, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas se seraient présentés sur le court Arthur-Ashe ce vendredi. Mais ni le Russe, pourtant tenant du titre, ni le Grec (sorti d'entrée) n'ont été à la hauteur des attentes et le tableau s'est considérablement ouvert. En tant que tête de série 5, Casper Ruud faisait logiquement partie des prétendants au dernier carré dans ces circonstances. Exemple de régularité, il ne s'est pas raté. Voir Karen Khachanov y figurer est en revanche une belle sensation

Fondamentalement, le Russe avait le potentiel pour y parvenir, là n'est pas la question. Quand on a gagné le Masters 1000 de Paris-Bercy en battant successivement quatre membres du Top 10 dont Novak Djokovic en finale, on possède indéniablement quelques atouts. Mais ce coup d'éclat date désormais de près de quatre ans, et depuis, il n'avait pas réussi à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Sa tournée américaine sur dur de préparation n'avait d'ailleurs pas été probante avec des éliminations en huitième de Washington, au 2e tour à Montréal et au 1er à Cincinnati.

Khachanov a dompté l'épouvantail Kyrgios : Les temps forts de sa victoire

Désormais 31e joueur mondial, Khachanov ne se voyait sûrement pas lui-même aller si loin, mais les circonstances l'ont un peu aidé (abandon de Jack Draper au 3e tour) et il a pris confiance. Face à Pablo Carreño Busta, puis surtout Nick Kyrgios, il a sorti le grand jeu : à la clé deux victoires probantes au bout des cinq sets et l'espoir sans doute d'aller encore plus loin. D'autant qu'aucun membre du fameux "Big 3" ne lui barrera la route.

Non, c'est bien Casper Ruud qui l'attend . Finaliste à Miami en mars et demi-finaliste au Canada en août, le Norvégien a prouvé depuis quelques mois qu'il était bien plus qu'un joueur de terre battue. Le finaliste de Roland, toujours aussi rigoureux et impeccablement préparé physiquement, a été à la hauteur de son statut. Son combat en cinq sets contre Tommy Paul a été le tournant (positif) de sa quinzaine. Face à un Matteo Berrettini timoré en quart, il n'a pas fait de quartier. Et s'il va au bout de ce tournoi, la place de numéro 1 mondial l'attend. Une sacrée motivation supplémentaire… s'il en avait besoin.

Face-à-face

Il y a eu un seul précédent entre les deux hommes : c'était sur la terre battue de Rome en 2020. Sur sa surface préférée, Casper Ruud s'était alors imposé en trois sets (6-3, 3-6, 6-1). Difficile cependant d'en tirer vraiment un enseignement pour cette demi-finale à venir.

Un premier set de folie, un troisième au mental pour Ruud : les meilleurs moments

Leur parcours

Casper Ruud

1er tour : bat Kyle Edmund [GBR] 6-3, 7-5, 6-2

2e tour : bat Tim van Rijthoven [P-B] 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-4

3e tour : bat Tommy Paul [E-U/N.29] 7-6(3), 6-7(5), 7-6(2), 5-7, 6-0

1/8e de finale : bat Corentin Moutet [FRA] 6-1, 6-2, 6-7(4), 6-2

1/4 de finale : bat Matteo Berrettini [ITA/N.13] 6-1, 6-4, 7-6(4)

Karen Khachanov

1er tour : bat Denis Kudla [E-U] 3-6, 6-1, 6-2, 6-2

2e tour : bat Thiago Monteiro [BRE] 6-3, 6-3, 5-7, 6-4

3e tour : bat Jack Draper [GBR] sur abandon 6-3, 4-6, 6-5 ab.

1/8e de finale : bat Pablo Carreno Busta [ESP/N.12] 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3

1/4 de finale : bat Nick Kyrgios [AUS/N.23] 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3), 6-4

Ils ont dit

Casper Ruud : "Honnêtement, je suis un peu surpris d'être en demi-finale ici, mais j'ai vraiment bien développé mon jeu sur dur ces deux dernières années. Et à Miami, je me suis prouvé que je pouvais battre de bons joueurs et aller loin dans de grands tournois sur cette surface. C'est le Grand Chelem qui a connu le plus de vainqueurs différents ces dernières années. C'est possible de le faire ici à New York, c'est la ville des rêves."

Karen Khachanov : "Depuis que Rafa (Nadal) a été éliminé, le tournoi est devenu assez ouvert pour tous les joueurs restants, parce que tout le monde sent qu'il y a une opportunité d'aller chercher le trophée. Je dirais que ça a peut-être même permis à tout le monde de hausser son niveau de jeu."

Ruud futur numéro 1 mondial ? Le Norvégien surpris quand on lui annonce qu'il en est tout proche

Trois stats à retenir

1. Il s'agit de la première demi-finale en Grand Chelem atteinte par Karen Khachanov. Avant cette édition 2022, il n'avait pourtant jamais été en seconde semaine à l'US Open. Il a joué deux quarts par ailleurs à Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en 2021.

88. C'est le nombre d'aces frappés par Karen Khachanov dans cet US Open. Seul Nick Kyrgios, sa victime en quart de finale, a fait mieux dans ce domaine (116). A titre de comparaison, Casper Ruud en a frappé seulement 26, ce qui ne le place même pas dans les 20 premiers du tournoi dans ce classement spécifique.

48. C'est en minutes le temps passé en plus sur le court par Casper Ruud par rapport à Karen Khachanov, alors même que le Russe a joué deux matches en cinq sets contre un au Norvégien. Ruud et Khachanov ont dépensé beaucoup d'énergie sur le court puisqu'ils ont mis respectivement 15h28 et 14h40 pour parvenir à ce stade, mais devraient être aussi fatigués l'un que l'autre.

Notre avis

Pour une telle demi-finale dans un tel contexte, nous devons l'avouer : il est bien difficile d'avoir un avis tranché. Si on suit la logique pure du classement et celle des dernières semaines et derniers mois, alors Casper Ruud est le favori logique. Sa constance au plus haut niveau, sa solidité et son niveau de jeu moyen sont supérieurs à ceux de Karen Khachanov. Oui mais voilà, d'autres facteurs moins objectifs interviennent dans un match d'une telle importance.

Le Norvégien aura-t-il la place de numéro 1 mondial (qu'il pourrait atteindre en cas de finale) dans un coin de sa tête ? Elle pourrait autant le surmotiver que le crisper. Son expérience d'une demi-finale en Grand Chelem déjà atteinte à Roland-Garros lui donnera-t-elle un avantage ? Ou Karen Khachanov jouera-t-il totalement libéré après avoir franchi les quarts pour la première fois, à l'image d'un Frances Tiafoe ? Le Russe est un homme de (gros) coups et sa capacité à s'offrir des points gratuits au service sur cette surface pourrait faire la différence.

Néanmoins, Ruud a montré face à Matteo Berrettini que les canonniers ne l'intimidaient pas. Sa condition physique et son endurance pourraient être fondamentales si le match venait à durer. Pour ces dernières raisons, il semble partir avec un léger avantage.

Notre pronostic : Casper Ruud en cinq sets.

Casper Ruud à l'US Open 2022 Crédit: Getty Images

