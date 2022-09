Il ressurgit souvent quand on ne l'attend pas. Et pour être honnête, lui-même ne l'avait certainement pas anticipé. Prêt à faire ses valises pour traverser l'Atlantique après avoir perdu au dernier tour des qualifications de l'US Open, Corentin Moutet a eu la chance d'obtenir le statut de "lucky loser" pour intégrer le tableau principal. Qu'à cela ne tienne : une semaine plus tard, le voilà entré dans l'Histoire de Flushing Meadows comme le premier joueur à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi avec ce statut particulier

A la fin d'une saison quelconque qui ne l'a vu se distinguer qu'au mois de juin quand il a remporté le Challenger sur terre battue de Lyon, c'est un sacré cap franchi, mine de rien. Et encore une fois, il était difficile de l'envisager : après tout, il a débarqué à New York avec le statut peu enviable de 112e mondial et avait eu besoin d'une invitation pour jouer le dernier Roland-Garros (139e à l'époque, NDLR). Certes, son tableau l'a bien aidé. Notamment ce 3e tour improbable face à l'Argentin Pedro Cachin, 66e joueur mondial, qui représentait une sacrée aubaine, il faut bien l'avouer. Et c'est peut-être ça qui a failli jouer des tours à Moutet à deux doigts de s'embarquer dans un 5e set de tous les dangers.

Des frustrations exorcisées

"Je suis juste content de m'en être sorti, d'avoir trouvé les solutions pour gagner le match. J'étais très tendu, je n'ai pas très bien joué d'ailleurs. Je pense que c'est cela ma première qualité : essayer de trouver des solutions", a-t-il d'ailleurs concédé à sa sortie du court. Mais le Français s'était offert ce match jouable en réussissant une sacrée performance au tour précédent contre Botic van de Zandschulp qui faisait pourtant partie des joueurs les plus réguliers de ces derniers mois (proche du Top 20).

La place de Moutet en seconde semaine n'a donc rien d'usurpé. Ce serait même le contraire : elle révèle surtout une inadéquation fondamentale entre le classement actuel du bonhomme - il est ressorti du Top 100 depuis sept mois à l'exception d'une semaine en août - et son potentiel tennistique. Et il y a une certaine logique de ce point de vue qu'il soit parvenu à vaincre le signe indien, ce plafond de verre du 3e tour, quand bien même les circonstances lui ont été favorables.

"J'avais fait deux troisièmes tours sur des matches compliqués. Face à Félix (Auger-Aliassime à l'US Open 2020, défaite 6-1, 6-0, 6-4), j'étais passé à côté de mon match. Contre (Juan Ignacio) Londero (Roland-Garros 2019, défaite en cinq sets 2-6, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4), on connaît le match, c'était dur. Ça fait vraiment du bien d'avoir réussi à gagner. À la base, c'est super long un Grand Chelem quand on commence dans le tableau, alors quand on arrive des qualifs, c'est encore plus long, c'est trois semaines pour aller au bout. C'est mon meilleur résultat pour le moment, je ne me projette pas non plus sur quoi que ce soit", a-t-il rappelé.

Ruud, son opposé mental

Il aura donc fallu deux ans à Moutet pour se retrouver à nouveau en position de figurer en seconde semaine et d'y parvenir. Et c'est peut-être là où le bât blesse. Car mis à part un déficit de puissance, notamment au service, il a toutes les qualités pour figurer parmi les habitués de ces occasions, ou au moins régulièrement dans le Top 50. Techniquement, il sait tout faire, ses qualités de contreur et de défenseur sont formidables comme il l'a admirablement montré en fin de match contre Cachin. Et il est aussi doté d'une belle main (72 % de réussite au filet sur ses deux dernières parties).

Alors pourquoi n'est-il pas plus constant ? Évidemment, le problème est avant tout mental, avec cette tendance à l'auto-destruction et cette propension à interpeller l'arbitre quand les choses tournent mal. De ce point de vue, il est d'ailleurs l'antithèse de son futur adversaire Casper Ruud qui a adopté un comportement digne d'un professionnel depuis "l'âge de 12 ans", selon ses propres mots. Mais peut-être que ce contraste jouera en sa faveur lors de ce 8e de finale. Car si sur la durée d'une saison, la méthode du Norvégien (7e mondial) a fait ses preuves, la vérité d'un match isolé n'est pas forcément la même.

Sur un match, la magie Moutet peut opérer

"C'est un très bon joueur, il a fait finale à Roland-Garros. Il est super solide, complet, il fait tout bien. Ça va être un bon match à faire. Je ne l'ai jamais joué, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais des solutions, il y en aura sûrement. Cela m'arrive parfois d'être moins stable que certains joueurs, mais à chaque fois, je suis là pour bien défendre, pour m'accrocher, courir vite, courir longtemps, trouver des solutions, croire en moi pour essayer de sortir vainqueur contre n'importe qui. Il n'y a pas un adversaire contre qui je rentre sur le terrain sans croire en moi. C'est de cela dont je suis fier et que j'ai construit depuis des années", a encore affirmé Moutet.

Parviendra-t-il à faire dégoupiller le si rigoureux Ruud converti aux surfaces dures depuis quelques mois (finale à Miami notamment) ? Il faudra que le Français use de tout son arsenal assurément pour y parvenir. Mais il a des raisons d'y croire : la tête de série numéro 5 n'a-t-elle pas tremblé au 3e tour contre Tommy Paul (victoire en cinq sets) ? Les changements de rythme et la patte gauche de Moutet pourraient bien lui poser des problèmes. Si la tête ne vrille pas, bien entendu…

