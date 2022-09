Cette fois c’est certain, Nick Kyrgios a changé. Il le disait depuis quelques semaines, mais l’Australien affiche désormais une émotivité, voire une fragilité, qu’on ne lui connaissait que trop peu auparavant. Lundi, Kyrgios a de nouveau montré que sa place pouvait être bien plus haute que celle qu’il occupe actuellement dans le monde du tennis. En battant le désormais futur ex-numéro 1 mondial Daniil Medvedev (7-6, 3-6, 6-3, 6-2), le finaliste de Wimbledon a confirmé que son état d’esprit avait changé.

Sur le court d’abord. Hormis un point assez incompréhensible perdu alors qu’il l’avait gagné, le fantasque Kyrgios a mis sa fantaisie de côté. Du sérieux retrouvé et de l’efficacité créée. Après un premier set ardemment disputé puis un deuxième dans lequel il a relâché, l’Australien a déroulé son tennis dans les deux dernières manches.

Ad

Cet homme est fou : Comment Kyrgios a perdu un point... qu'il avait gagné

US Open Caroline Garcia : "On a fait un bon travail hors du court." IL Y A 2 HEURES

J'ai été dans des situations vraiment difficiles mentalement

Puis en conférence de presse, la carapace s’est fendue : "Je pense que je suis plus fier de la façon dont j'ai rebondi après tout, honnêtement. J'ai été dans des situations vraiment difficiles mentalement, et dans certains moments vraiment effrayants." Même lui, plein de lucidité, ne s’attendait pas à un tel résultat : "Évidemment, si vous regardez sur le papier, je ne m'attendais probablement pas, on ne s'attendait pas, à ce que je gagne. Peut-être prendre un set ou deux si je suis chanceux. Donner un spectacle aux gens."

Le spectacle, Nick Kyrgios l’a offert dans le premier puis dans sa maîtrise du sujet. mais l’essentiel pour le 25e joueur mondial était bien ailleurs. De cette victoire de prestige est ressorti un sentiment de fierté et surtout un immense soulagement. "Je ne sais pas, oui, c'est une belle victoire. Mais je quitte le court et je suis presque soulagé que ce soit fini parce qu'il y a tellement de pression à chaque fois que je vais sur le terrain, tellement d'attentes, tant d'imprévisibilité de ce que je peux faire", a-t-il confié.

"Je m'assois dans les vestiaires après et je suis juste super… fier de ma performance parce qu'il y a vraiment eu un moment où je ne pensais pas que j'étais capable de produire et de faire ça encore. Je ne sais pas. Je suppose que je suis juste plus soulagé. Je suis juste plus soulagé. Je suis super fier, ouais", s’est-il rassuré.

J'étais juste vraiment malade de laisser tomber les gens

Car au-delà de ces derniers mois où les performances se sont enchaînées pour Nick Kyrgios, beaucoup de choses se sont passées dans sa tête avant de retrouver un niveau de jeu titanesque sur le court. "J'avais l'impression que lorsque je luttais vraiment mentalement, j'étais très égoïste, a-t-il reconnu. Je me sentais comme… je me sentais mal, je ne voulais pas jouer. Puis j'ai regardé les personnes les plus proches de moi et à quel point je les laissais tomber, et je ne voulais pas faire ça encore."

Nick Kyrgios of Australia reacts after his victory against Daniil Medvedev of Russia Crédit: Getty Images

Il lui a donc fallu réagir et remonter la pente moralement : "Ensuite, je ne sais pas, j'ai juste essayé de regarder ma carrière. Je me suis dit, ‘je sens que j'ai encore tellement à donner au sport.’ C'est tout. Je me suis entraîné dur. J'ai juste baissé la tête : ‘Ecoute, on va se mettre en forme, en meilleure forme, tout d'abord. On verra, comment ça se passe.’ Évidemment, gagner aide. J'ai gagné beaucoup cette année. La motivation est là. Il est facile de s'entraîner. C'est plus facile de se réveiller évidemment quand les choses vont bien."

"J'étais juste vraiment malade de laisser tomber les gens. Je ne sais pas, de me sentir comme ça. Je sens que je rends les gens fiers maintenant. Je sens qu'il n'y a pas autant de choses négatives qui sont dites sur moi. Je voulais juste retourner le récit presque. C'est essentiellement ça. Je me sentais juste si déprimé tout le temps, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste changer ça", a-t-il exprimé. Nick Kyrgios le voulait, il l’a fait. Et désormais, avec un état d’esprit renouvelé, il peut voir grand, très grand, voire peut-être plus qu’à Wimbledon.

US Open Medvedev : "Aujourd'hui, Nick était au niveau de Novak et Rafa" IL Y A 3 HEURES