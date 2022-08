Paire impuissant contre Norrie

Un petit tour et puis s'en va pour Benoît Paire à l'US Open. Programmé en début de journée à Flushing, le Français a une nouvelle fois perdu au 1er tour d'un tournoi cette saison, cette fois face à Cameron Norrie.

Le 9e mondial à l'ATP a largement dominé les débats et signé un succès en trois manches (6-0, 7-6, 6-0) pour rejoindre le 2e tour. Deux bulles et un deuxième set plein de regrets : voilà comment on peut résumer le match de l'Avignonnais qui n'a gagné que quatre rencontres en 2022.

Le score n'a été guerre flatteur pour le Tricolore avec les "deux roues de vélo" encaissées à chaque extrémité du tableau d'affichage. Mais, oui, c'est la vérité : il aurait pu bousculer un peu plus la machine britannique. Bien remis du 6-0 encaissé dans le premier acte, il a joué un tennis efficace lors de la deuxième manche et considérablement gêné le gaucher, notamment en retour de service.

Auteur du break à 4-3, il n'a ensuite pas réussi à boucler ce deuxième acte derrière son engagement. Un tournant pour lui. Avec ses 57 fautes directes (15 pour Norrie), et seulement 44% de premières balles, Paire ne pouvait pas espérer mieux.

