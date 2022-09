Ce n'est une surprise pour personne et sûrement pas pour lui. Qualifié pour le 3e tour à l'US Open , Rafael Nadal est le premier cador du circuit à avoir assuré sa place pour le tournoi des Maîtres en fin d'année à Turin (13-20 novembre prochains). Fort de ses quatre titres cette saisons dont deux en Majeurs (Open d'Australie et Roland-Garros) où il n'a pas été battu à la régulière, le Majorquin est confortablement installé en tête du classement Race (depuis le 1er janvier) avec plus de 1000 points d'avance sur Stefanos Tsitsipas et a officiellement passé la barre du total requis pour figurer parmi les huit élus.

Et même s'il était plus mal classé, ses deux sacres à Melbourne et à Paris lui auraient permis de figurer parmi ce gotha pourvu qu'il finisse dans le Top 20. Nadal s'attendait donc à recevoir cette bonne nouvelle, ce qui ne signifie pas qu'il y est insensible pour autant. "Je savais que j'y serais depuis un moment parce qu'en gagnant deux tournois du Grand Chelem, c'est difficile de ne pas y être. Mais oui, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. J'y serai une fois de plus, à 36 ans, et je terminerai probablement l'année au moins dans le Top 5. C'est mieux que ce à quoi on s'attendait (avec son équipe, NDLR) quand on a commencé l'année car on ne savait pas trop comment les choses allaient se passer", a-t-il rappelé.

Mon nez ? Pas besoin d'en faire une histoire

En plein doute lors de sa préparation pour la saison lors de l'automne-hiver 2021, Nadal se demandait même s'il pourrait rejouer au plus haut niveau, tant ses douleurs au pied gauche devenaient une équation insoluble. Et pourtant, le miracle s'est produit à force d'abnégation : il a réalisé le meilleur début de saison de sa carrière, puis a gagné une 14e fois Roland-Garros avec un pied gauche endormi. Et ce n'est peut-être pas fini, même si les pépins physiques n'ont pas disparu.

"J'éprouve un peu de douleur, honnêtement, mais bon. les choses continuent ici. Heureux de rester en vie après ce (jeudi) soir. C'est le moment de mieux jouer. J'espère être prêt à y arriver. Je m'entraîne beaucoup mieux que ce que je joue. C'est une chose positive. Je dois faire en sorte que cela se reproduise en matches", a-t-il confié, tout en se montrant rassurant sur l'état de son nez qu'il s'est involontairement blessé avec sa raquette.

"Nous n'avons pas besoin d'en faire une histoire. C'était juste un coup dur. Au début, j'ai cru m'être cassé le nez car c'était très douloureux. J'ai un peu perdu le 'feeling' de ma tête. D'une certaine manière, je le méritais peut-être après avoir aussi mal joué pendant un moment", a-t-il même plaisanté. Il en faudra beaucoup plus pour lui faire perdre le sourire. Et ses rêves de Petit Chelem.

