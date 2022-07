De paria en Australie à vainqueur d'un 21e Grand Chelem à Wimbledon, Novak Djokovic a fait les montagnes russes ces six premiers mois de l'année 2022. Et le Serbe ne sait toujours pas de quoi seront composés les six derniers mois de l'année. En effet, "Nole" n'est toujours pas vacciné contre le Covid et ne sait pas s'il pourra rentrer sur le territoire américain pour jouer l'US Open à partir du 29 août prochain a-t-il confié dimanche.

Mais pour le moment, place aux vacances : "Je vais quoi qu'il arrive me reposer deux semaines parce que ces derniers mois ont été éprouvants. Ensuite, je vais attendre une bonne nouvelle en provenance des Etats-Unis parce que j'aimerais vraiment y aller, jouer un tournoi ou deux avant l'US Open."

Exemption ou levée des restrictions ? Le Serbe se garde bien de s'avancer, échaudé par son expérience australienne du début d'année : "Je ne suis pas vacciné et je n'ai pas l'intention de me faire vacciner. Donc la seule bonne nouvelle possible serait une levée de l'obligation vaccinale pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, ou une exemption. Mais je ne pense pas que l'obtention d'une exemption soit réaliste."

Pas de rush

N'espérez pas voir Djokovic faire la course aux points cet été s'il ne parvient pas à se rendre aux Etats-Unis. L'homme aux 21 Grands Chelems semble apaisé sur sa situation sportive, malgré une 7e place au classement ATP ce lundi : "Si je ne peux pas aller aux États-Unis, il faudra voir à quoi va ressembler ma programmation. Nous n'en avons pas encore parlé avec Goran (Ivanisevic). Mais, pour être honnête, je doute que je vais aller chasser les points ici ou là. Il n'y aura aucune pression ou nécessité. Plein de choses ont changé pour moi depuis dix-huit mois, avec notamment le record de semaines comme numéro 1 mondial."

Ses objectifs sont fixés et bien clairs : "Je place ma priorité sur les tournois du Grand Chelem et les grands tournois où je me sens bien. La suite pourrait donc être la Laver Cup ou la Coupe Davis. J'adore jouer pour mon pays." Il semble également sûr de jouer le Masters de fin d'année en novembre grâce à une adaptation de règlement.

