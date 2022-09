Quand on demande à Marin Cilic quel a été le moment le plus déterminant lors de sa quinzaine victoire à l'US Open en 2014, il ne mentionne pas en premier sa demi-finale de feu contre Roger Federer, balayé en trois sets, ou sa finale du même tonneau synonyme de sacre face à Kei Nishikori.

Non, le match-clé, celui qu'il redoutait le plus, le Croate le situe plus tôt dans son tournoi, en huitièmes de finale. Ce jour-là, de l'autre côté du filet, un certain Gilles Simon. La bête noire de Cilic, toujours battu par le Niçois en quatre confrontations. En trouvant enfin la clé (une victoire en cinq sets), le futur vainqueur du tournoi s'est libéré. Ce n'était certainement pas sa victoire la plus prestigieuse de cet US Open 2014 pour lui, mais ce fut peut-être la plus essentielle.

Le physique change tout

Caroline Garcia est encore très loin d'avoir gagné l'US Open, mais sa Gilles Simon à elle se nommait Alison Riske-Amritraj, et en battant l'Américaine dimanche (6-4, 6-1) en huitièmes de finale (tiens, tiens...), elle a survécu à un match qui n'a pas dû être simple à gérer, en amont comme dans le feu de l'action. On l'a d'ailleurs sentie plus nerveuse qu'à l'accoutumée lors du premier set. Avoir surmonté cet obstacle en dit long sur ce qu'elle est en ce moment. Aux yeux du grand public, Riske n'est pas Swiatek, Sakkari, Kvitova, Sabalenka ou Raducanu, toutes battues par la Française ces dernières semaines, mais Garcia, elle, savait.

Garcia : "J'ai beaucoup progressé ces deux derniers mois"

"C'était un match super important, je ne l'avais jamais battue dans le passé", a-t-elle rappelé au micro d'Alex Corretja sur Eurosport en quittant le court Louis-Armstrong dimanche soir. Leur dernier duel remontait au début de l'été, à Nottingham et Garcia s'était inclinée en deux sets. "Mais je l'avais jouée sur gazon, c'est vraiment une surface qui colle bien à son jeu avec ses changements de direction. Puis, physiquement, je me sens bien mieux ces dernières semaines que quand je l'ai jouée la dernière fois", juge-t-elle.

C'était il y a trois mois et cela semble appartenir à une autre époque. Aujourd'hui, tout tourne à plein régime chez Caroline Garcia. La tête, le bras et, effectivement les jambes. "J'essaie de jouer le plus tôt que je peux en enlevant du temps à mes adversaires. C'est quelque chose que j'avais du mal à faire (en début de saison) parce que physiquement, j'avais trop de pépins, je ne pouvais pas m'entraîner dans ces conditions. J'avais des douleurs, on a pris du temps pour soigner ces pépins", a expliqué "Flying Caro" dans un entretien accordé à Camille Pin après sa qualification pour les quarts de finale.

Caroline Garcia, le poing serré, s'impose face à Riske-Amritra Crédit: Getty Images

La ligne est toute tracée

Désormais, elle peut mettre en place ce qu'elle avait en tête, parce que le corps répond. "Ça va beaucoup mieux, on a bien travaillé en dehors du court, je me sens beaucoup plus dynamique sur mes jambes, estime-t-elle. Ça me permet d'être beaucoup plus réactive et d'être agressive sans pour autant taper tout le temps à fond, même si ça sort plutôt bien. On a enfin pu travailler dans la direction qu'on avait envie de prendre en priorisant ce qui était important pour moi."

Ce match contre Riske, la Garcia d'avant l'été 2022 l'aurait très probablement perdu. Pour elle, il était question d'autre chose que de tennis. Il y avait beaucoup de choses à appréhender. "Aujourd'hui, il a fallu gérer deux-trois petits trucs différents de d'habitude, confirme la Française. D'abord, ce court (le Louis-Armstrong, NDLR) est très, très bruyant. Il y a une espèce de brouhaha permanent qui est difficile à gérer au début." Mais la partie la plus importante de l'équation, c'était bien cette incompatibilité entre son jeu et celui d'Alison Riske qui l'a rendue plus nerveuse que lors de ses tours précédents.

Il lui a fallu un set pour se défaire de cette tension. "Il y avait plus d'émotions, plus de stress", admet Garcia, avant de pointer sa solidité du moment : "Forcément, avec les derniers matches, j'arrive à rester calme et ça m'aide. Je me suis concentrée vraiment point par point et petit à petit j'ai réussi à me libérer et à jouer du bien meilleur tennis dans le deuxième set. J'ai essayé d'être agressive, de ne pas la laisser mettre son jeu en place, d'être claire dans la direction que je dois prendre. Même quand il y a de la tension, quand ça ne marche pas, que le bras passe moins bien."

On appelle ça les certitudes. Caroline Garcia sait où elle veut aller et, plus important, elle a tracé le chemin dans sa tête. Il peut y avoir des obstacles, ils peuvent la ralentir, mais le cap est limpide. "La ligne est toute tracée, a-t-elle soufflé sur Eurosport dimanche. Après, il y a toujours des aléas qui t'empêchent de la suivre aussi facilement que ça, mais ça me clarifie la tête." Cette clarté dans son esprit, c'est ce qui rend optimiste pour elle, à brève échéance dans cet US Open mais aussi à plus long terme. C'est elle qui lui permet de réciter son tennis, celui qui, pour tout un tas de raisons, était resté dans l'ombre depuis quatre ans.

Caroline Garcia plane complètement à New York. Crédit: Imago

