Face à la crise du coronavirus, Wimbledon débloque plus d'1,3 million d'euros

WIMBLEDON - Dans un communiqué publié mardi, le All England Club a annoncé que le Majeur anglais et sa fondation avaient fait un don d'1,2 million de livres sterling (soit environ 1,36 million d'euros) pour aider le tennis mondial et la société britannique à faire face à la crise due à la pandémie de coronavirus.

Il n'y aura pas de tennis sur le mythique gazon londonien cet été. Mais en dépit de l'annulation de son édition 2020, Wimbledon compte bien aider le tennis et les communautés locales britanniques à faire face à la pandémie de Covid-19. Le All England Club, organisateur de l'événement, a donc dévoilé mardi dans un communiqué avoir déploqué 1,2 million de livres sterling soit 1,36 million d'euros pour soutenir à la fois les joueurs, les personnes impliquées dans l'organisation du tournoi, mais aussi le système de santé britannique et les personnes les plus vulnérables.

"Alors que nous traversons une année sans tournoi, notre plus grande priorité reste la santé et le bien-être de ceux grâce auxquels Wimbledon existe et de ceux qui ont été durement frappés par cette pandémie. Nous pensons que Wimbledon a la responsabilité et la capacité d'agir, en utilisant ses ressources pour aider ceux qui sont dans le besoin, surtout dans une crise telle que celle-ci", a ainsi notamment indiqué Ian Hewitt, le président du All England Club.

Tous les bénéficiaires de cette contribution ont été nommés dans le communiqué, au premier rang desquels les joueurs via le fonds d'urgence mis en place par les sept instances dirigeantes du tennis mondial (ATP, WTA, ITF, Open d'Australie, Roland-Garros, US Open et donc Wimbledon). Tous les détenteurs de billets de l'édition 2020 ont ainsi été remboursés et auront l'opportunité de se procurer en priorité, s'ils le veulent, un autre billet pour l'édition 2021 sur le même court et le même jour que leur précédent achat.

De nombreuses associations caritatives locales qui protègent les sans-abris ainsi que la Croix-Rouge britannique en ont également bénéficié. A noter que le All England Club a, entre autres, aussi ouvert une cuisine qui prépare 200 repas chauds quotidiens pour aider les communautés locales de Merton et Wandsworth, districts du Grand Londres, dans les trois prochains mois.

