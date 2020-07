WIMBLEDON - Cette fois, c'est le grand jour. Tout au long de ce vendredi, découvrez les dix premiers de notre classement des 100 matches les plus marquants de Wimbledon dans l'ère Open. A la 10e place, une demi-finale d'anthologie entre Björn Borg et Vitas Gerulaitis, en 1977. Un monument du jeu, entre deux amis très proches. Et à la fin, comme toujours, c'est Borg qui gagne...

Dossier réalisé par Laurent Vergne, Maxime Battistella et Rémi Bourrières

Wimbledon Sampras-Rafter, Becker-Curren, Djokovic-Nadal : Le Top 100 des matches de Wimbledon (20-11) HIER À 22:11

10. Björn Borg - Vitas Gerulaitis

Edition : 1977

Demi-finale

Vainqueur : Björn Borg (Suède)

Adversaire : Vitas Gerulaitis (Etats-Unis)

Score : 6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 8-6

Des dix rencontres que vous (re)découvrirez tout au long de cette journée, celle-ci est la plus ancienne. Sans doute la moins connue, aussi. La moins culte. Une injustice qu'il convenait de réparer ici. Noyée dans une époque gavée de duels inoubliables, la demi-finale livrée conjointement par Björn Borg et Vitas Gerulaitis constitue pourtant un monument à part entière. Dan Maskell, "la voix de la BBC et de Wimbledon", comme on le surnommait en Grande-Bretagne, qui a commenté le tournoi sans discontinuer de 1949 à 1991, parlait de cette demi-finale comme d'un des "plus grands matches qu'ai eu la chance de voir."

Vitas Gerulaitis, c'est probablement le meilleur second rôle de la fin des années 70 et du début des années 80. Vainqueur d'un Open d'Australie à l'époque où pas grand-monde n'y allait, il a en dehors de cela presque systématiquement buté sur Borg, McEnroe et Connors, infernal trio majeur qu'il a eu le malheur de côtoyer dans ses meilleures années, et les leurs.

"Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois de suite." L'une des citations les plus célèbres de l'histoire du tennis est aussi l'une des assertions les plus erronées. Le blondinet américain l'avait prononcée après avoir enfin battu Jimmy Connors au Masters 1979. Sauf que son compatriote l'avait bel et bien déjà battu 17 fois de suite – sans doute avait-il mal compté.

Et puis, il y en a un autre qui a réussi à battre 17 fois de suite – et pas une de plus - l'aussi fêtard que talentueux Gerulaitis, sorte de croisé David Nalbandian/Marat Safin des seventies : c'est son ami Björn Borg. " Parce qu'il était toujours très nerveux contre moi en match, alors qu'à l'entraînement, il ne l'était pas ", avancera ce dernier comme explication. Personnage attachant et charismatique, "Geru" a pourtant marqué le tennis à sa façon, sur les courts et en dehors. De son nom (franchement, a-t-on vu meilleure combinaison prénom-nom dans l'histoire du tennis que Vitas Gerulaitis ?) à sa gueule en passant par ses cheveux, son regard, sa façon de marcher, de se saper, tout chez lui sent la star. Mais la star cool, tranquille, pas inaccessible et bouffée par l'ego.

De toute la clique, Borg était probablement son meilleur pote. Les deux hommes se sont toujours bien entendus et se sont préparés ensemble pour ce Wimbledon : 30 heures d'entraînement en commun la semaine avant le tournoi. Mais c'est après cette demi-finale 1977 que les liens se sont noués pour de bon. Un chef-d'œuvre, ça créé des affinités.

A l'époque, Vitas Gerulaitis ne nourrit encore pas (trop) de complexes vis-à-vis du Suédois, qui ne l'a encore battu que deux fois. Inventif, audacieux, ingénieux, il tente tout, avec son tennis un brin suranné, pour dérégler la machine scandinave. Il est tout proche d'y parvenir lorsqu'il breake au 5e set pour mener 3-2, balle de 4-2. Mais c'est là que, sournoisement, sa légère peur de gagner face aux tout meilleurs le rattrape : pour une fois, il n'ose pas suivre sa seconde balle au filet. Il le fait un peu plus tard à l'échange mais de manière trop timorée, ce qui lui vaut un passing de revers cinglant.

Malgré une résistance acharnée et même héroïque jusqu'au "bout du bout" du 5e set, l'Américain, décédé en 1994 à 40 ans, craque pour de bon lors du 14e jeu, son plus mauvais du match, et de loin, avec trois horribles volées manquées. Après 3h de jeu, le romantisme finit comme toujours par céder face au réalisme. Déjà sérieusement menacé au 2e tour par l'Australien Edmondson, qui avait mené 2 sets à rien, Borg s'en sort une nouvelle fois et conservera son titre à l'issue d'une nouvelle victoire en 5 sets contre Jimmy Connors. Insubmersible...

Un jeu résume mieux que tout autre ce match : le 4e du 3e set. Plus de dix minutes, 13 égalités, 5 balles de break effacées par Gerulaitis et un total de 13 coups gagnants. Au final, hors service (!), les deux joueurs ont cumulé 130 coups gagnants, avec un ratio ridiculement élevé de 1,45 par jeu pour l'Américain. Mais même un tel match n'aura pas suffi pour terrasser Borg...

Wimbledon "Cette première quinzaine de juillet est sacrée, c'est comme si on avait enlevé Noël" HIER À 14:30