Les Bleus retrouvent le sourire. Après l’élimination de Pierre-Hugues Herbert plus tôt dans la journée, Benoît Paire et Jérémy Chardy ont franchi le 1er tour lundi au All England Club. Le Palois a d’abord pris le meilleur sur Martin Klizan en quatre sets (4-6, 6-0, 6-3, 6-4) et 2h19 de jeu, puis l’Avignonnais l’a imité face à l’Argentin Juan Ignacio Londero (4-6, 6-4, 6-4 7-6) en un peu moins de trois heures.

Ils ont montré qu’ils avaient du caractère. Mal embarqué face à Martin Klizan, Jérémy Chardy s’est d’abord rebellé pour venger Lucas Pouille, défait par le Slovaque à Roland-Garros. Le Palois a su rester constant dans ses intentions offensives (43 coups gagnants) face à un adversaire sur courant alternatif, comme souvent. Pas atteint par la perte du premier set, il a infligé une bulle dans le deuxième avant de se montrer solide dans les troisième et quatrième manches. Au tour suivant, il retrouvera soit David Goffin soit Bradley Klahn.

Un peu plus tard, Benoît Paire a aussi lâché un set. Mais il est resté concentré sur son objectif, à l’image de ce qu’il avait fait à Roland-Garros. Contre Londero, qui avait aussi atteint les huitièmes de finale Porte d’Auteuil, il n’a rien lâché, prenant le filet dès qu’il l’a pu (37 points gagnés sur 57 montées). Il a pu s’appuyer sur une première balle performante, décochant pas moins de 18 aces dont un ultime slicé sur la balle de match dans le tie-break du 4e set. Pour une place au 3e tour, il affrontera soit Miomir Kecmanovic, soit Roberto Carballes Baena.