La poignée de main chaleureuse au filet et ses sourires lors de la remise des trophées ont peut-être donné une fausse impression. Celle que Nick Kyrgios était avant tout heureux d'être sur le Centre Court ce dimanche, dans une finale de Grand Chelem qu'il ne pensait plus pouvoir atteindre de son propre aveu. Mais ce serait se tromper lourdement sur le bonhomme et son caractère, et oublier son regard perdu dans le vide avant de recevoir son plateau de finaliste malheureux. Non, le fantasque Aussie était bien là pour gagner et cela s'est vu.

Il y eut bien quelques "tweeners" à l'efficacité parfois douteuse. On ne refait pas les rayures du zèbre, et après tout, cela fait aussi partie de son charme et de son sens du spectacle. Mais il n'a pas refusé le combat, bien au contraire. Il a même été le premier à sonner la charge

"Je me suis senti à ma place. Je pense que d'avoir un bilan de 2-0 (deux victoires à rien avant cette finale, NDLR) en ma faveur m'a un peu aidé. J'avais déjà battu ce joueur auparavant. J'avais déjà joué de grandes finales. Mon niveau a toujours été là. J'ai l'impression que je l'ai un peu mis en place ces deux semaines. Je suis évidemment très déçu. J'ai senti que le titre était vraiment à ma portée. J'ai joué un sacré bon premier set et j'étais en bonne position", a-t-il ainsi estimé en conférence de presse.

Un contraste saisissant dans les moments-clés

Et pour cause, il était difficile de se rendre compte qu'il s'agissait de la première finale en Grand Chelem de Nick Kyrgios. Rentré dans son match sans complexe, il a montré qu'il avait les armes pour regarder dans les yeux le désormais septuple vainqueur du tournoi. Si son efficacité au service (30 aces, 73 % de premières balles) n'a été une surprise pour personne - elle était d'ailleurs la meilleure preuve qu'il n'était pas trop pris par l'événement -, c'est sa capacité à tenir l'échange en fond de court, surtout dans les deux premières manches, qui a frappé.

Jusqu'au bout, et même si la dynamique a peu à peu changé de camp, Kyrgios y a cru. En poussant son adversaire au tie-break du quatrième set, il a ainsi encore espéré reprendre le contrôle de cette finale. Alors que lui a-t-il vraiment manqué ? "C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Il a bien sûr retourné à sa manière, c'est un excellent relanceur. Mais il était tellement calme. Je pense que c'est sa plus grande force, il n'a jamais l'air déstabilisé. Chapeau bas à lui. C'était un match d'enfer. Je pense avoir bien servi. Mais je n'ai pas du tout été capable de jouer ces points décisifs", a-t-il constaté, sans détour.

Malgré un début de match défavorable et une grande difficulté à lire le service de Kyrgios pendant un peu plus d'une manche, Djokovic n'a pas bougé un cil. Comme conscient que rester dans sa bulle de concentration était ce qui allait lui permettre de soulever une septième fois le trophée . Quand il s'est retrouvé face à trois balles de débreak à 5-3 en sa faveur dans le deuxième set, il est aussi resté imperméable. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du filet, l'Australien devenait dingue à chaque occasion manquée (1/6 sur les balles de break contre 2/4 pour Djokovic) et invectivait systématiquement son clan.

Je me suis dit que si je gagnais, je deviendrais un immortel du tennis

De ce point de vue, il n'y a pas eu photo entre les deux hommes. Kyrgios est bien conscient qu'il doit progresser dans ce domaine. Et c'est d'ailleurs peut-être dans les moments de tension que le poids de l'occasion a le plus pesé sur ses épaules. "Je pense que les 126 autres joueurs du tableau pourraient améliorer ça. A certains moments, je me suis mis en colère parce que je me suis dit que si je gagnais ce tournoi, je deviendrais un immortel du tennis. C'était juste une opportunité pour moi, une de celles pour lesquelles les gens travaillent toute leur vie", a-t-il avoué.

De l'autre côté du filet, l'animal disputait sa 32e finale de Grand Chelem, une expérience qui n'a pas de prix quand les points comptent double. "Quand vous gagnez autant un événement, quand vous avez été dans ces situations, c'est incroyable. Vous pouvez vous dire que vous êtes déjà passé par là. La confiance et la foi en soi, ça ne vient qu'avec la réussite Je ne peux qu'imaginer la confiance qu'il ressent chaque jour, surtout à Wimbledon", a-t-il encore insisté.

Nick Kyrgios à Wimbledon en 2022 Crédit: Getty Images

Un mal pour un bien pour la suite ?

Son expérience, Kyrgios se la construit. Enfin serait-on tenté de dire, compte tenu du potentiel du bonhomme. L'Australien s'est prouvé qu'il pouvait jouer les premiers rôles en Grand Chelem et cette défaite frustrante pourrait avoir un avantage : celui de lui donner envie d'y retourner. S'il avait remporté Wimbledon, il l'aurait sans doute vécu comme un aboutissement, à l'image d'un Yannick Noah en 1983 après son sacre à Roland-Garros. Le meilleur est donc peut-être encore à venir pour lui.

"Il m'a fallu 10 ans, presque 10 ans de carrière, pour arriver à disputer une finale et échouer. J'ai l'impression que si j'avais gagné, j'aurais manqué un peu de motivation, pour être honnête. Mais mon niveau est là. Je ne suis pas du tout en retard. J'ai joué une finale de Chelem contre l'un des plus grands de tous les temps, et j'étais là, j'avais l'air d'en avoir joué d'autres. Je pense que j'ai bien géré la pression." Et peut-être la gérera-t-il encore mieux la prochaine fois. A condition de continuer à s'en donner les moyens.

