Iga Swiatek, tête de série N.3 et joueuse la mieux classée du plateau depuis l'élimination d'Aryna Sabalenka, a dû s'employer pour rester dans le tournoi. Car Clara Tauson lui a donné du fil à retordre en s'emparant du premier set au tie-break. Mais la Polonaise, lauréate de Roland-Garros en 2020, a su réagir pour s'échapper ensuite (6-7, 6-2, 6-1).

Plus tôt, Emma Raducanu (N.13), vainqueur surprise de l'US Open l'an passé, a été éliminée au 3e tour, battue (6-7, 6-4, 7-5) par Petra Martic. Face à la Croate, le combat fut intense et plein de rebondissements sur le court central, et après avoir été à deux points du match sur son service à 5-4, elle a été débreakée avant de céder une 8e fois son engagement et le match au bout de 2h49.

Emma Raducanu, qui avait créé un retentissant exploit à Flushing Meadows où issue des qualifications, elle s'était imposée sans perdre un set, a depuis énormément de mal à confirmer sur le court son statut de nouvelle star du tennis féminin. La Britannique de 19 ans était la tête de série à Guadalajara le mois dernier lorsqu'une blessure à la hanche l'a obligée à abandonner son match du premier tour. En sept tournois depuis son triomphe new-yorkais, son meilleur parcours l'a menée en quart de finale de l'Open de Transylvanie en octobre.

