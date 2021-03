A Miami, la logique a finalement été respectée. Ashleigh Barty, tête de série N.1 et tenante du titre, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant Victoria Azarenka (6-1, 1-6, 6-2). Le duel entre l'actuelle et l'ex-numéro 1 au classement WTA a tenu ses promesses et montré qu'Ashleigh Barty opérait une réelle montée en puissance dans ce tournoi qu'elle a remporté en 2019. Chacune a imposé une franche domination, Ashleigh Barty au premier set puis Victoria Azarenka au second en étant plus agressive. Tant et si bien que le 3e fut bien plus équilibré.

L'Australienne a été la première à breaker pour mener 2-0, mais la Bélarusse a immédiatement su répliquer en faisant de même. Mais son adversaire a encore pris son service et cette fois elle s'est détachée définitivement, pour conclure en 1h52. La voilà qui mène désormais 2 victoire à 1 dans leurs confrontations. Elle affrontera en quarts Aryna Sabalenka (N.7) ou Marketa Vondrusova (N.19).

