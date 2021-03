C'était un défi compliqué à relever d'entrée. Et elle n'a pas pu le faire. Kristina Mladenovic est tombée dès le 1er tour du WTA 1000 de Miami face à Danielle Collins, 40e joueuse mondiale mercredi. Celle-si a imposé sa loi en deux manches bien maîtrisées (6-3, 6-3) et 1h22 de jeu à la Française. Quart-de-finaliste à Roland-Garros voici quelques mois et capable de gros coups comme lors de sa victoire sur Ashleigh Barty à Adélaïde fin février, l'Américaine défiera la Russe Veronika Kudermetova au tour suivant.

Malgré un début de match équilibré, tout a mal tourné pour Mladenovic en fin de première manche. Alors qu'elle avait déjà refait un break de retard, la Française a encore cédé sa mise en jeu à 4-3 contre elle, le début d'une série de 5 jeux perdus qui a décidé du sort de la partie. Avec un double break de retard à rattraper dans la seconde manche, elle a bien tenté de réagir mais la mission était trop ardue. Son service, perdu à six reprises, aura été, comme trop souvent, son point faible. Ce début de saison est décidément difficile pour elle qui compte un 3e tour de l'Open d'Australie et un quart de finale à Lyon comme résultats les plus marquants.

