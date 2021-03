En quatre précédentes participations, elle n'avait jamais atteint les huitièmes de finale à Miami. C'est désormais chose faite pour Naomi Osaka. Et pour y parvenir, elle n'aura même pas eu à suer sur le court dimanche. La tête de série numéro 2 du WTA 1000 floridien a ainsi bénéficié du forfait de Nina Stojanovic, 95e joueuse mondiale. La Serbe a renoncé à s'aligner en raison d'une blessure à la cuisse droite.

"Je suis désolé de ne pas pouvoir continuer à participer au Miami Open à cause de la blessure contractée au tour précédent", a indiqué Stojanovic. Toujours invaincue depuis la reprise des compétitions l'été dernier (22 victoires sur dur et 2 forfaits), Osaka chechera à rallier les quarts et poursuivre sa belle série contre la gagnante du match entre Elise Mertens et Anett Kontaveit.

