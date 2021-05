Caroline Garcia (56e mondiale) s'est hissée mardi au 2e tour du tournoi de Rome en éliminant en un peu plus d'une heure et demie Elisabetta Cocciaretto (111e) en deux sets (7-6, 6-2). Il s'agit du premier tournoi de la Tricolore depuis qu'elle n'est plus coachée par son père. Elle a annoncé au début du mois qu'elle s'entraînait désormais avec Gabi Urpi à l'académie Nadal à Majorque. La Française n'avait plus joué depuis le 25 mars, quand elle avait été éliminée au 2e tour du tournoi de Miami après avoir fortement bousculé la Roumaine Simona Halep, actuelle N.3 mondiale.

"J'étais tendue, avec une équipe différente avec moi, mais je pense que j'ai assez bien géré", a commenté Garcia. Evoquant son nouvel entraîneur, elle a reconnu que c'était "bien sûr beaucoup de changements, c'est différent d'avec mon père. Mais je pense que c'était important pour moi en tant que joueuse mais aussi en tant que personne. Je connais Gabi depuis longtemps, je savais à quoi m'attendre, j'ai confiance en lui", a-t-elle ajouté.

Kudermetova au prochain tour

WTA Rome Mladenovic était plus forte que Bencic, Garcia sort Cocciaretto IL Y A 5 HEURES

Caroline Garcia sera opposée au 2e tour à la Russe Veronika Kudermetova (38e mondiale) qui a sorti la tête de série N.14 Elise Mertens, convalescente après une blessure à la cuisse qui l'avait contrainte à l'abandon à Madrid la semaine dernière (4-6, 6-2, 6-3). "Elle a déjà beaucoup joué sur terre battue, moi c'était mon premier match aujourd'hui. Je ne pense que nous ayons le même niveau de confiance, a souligné la Française. Je vais faire de mon mieux et je suis sûre que, même si je ne passe pas, cela pourra m'aider pour les autres tournois."

Di Pasquale: "On a été dur avec Zverev: on a retrouvé le n°3 mondial à Madrid"

ATP Rome Sinner, Musetti, Berrettini : "le tennis italien a des pépites qui pèseront lourd sur l'ATP" IL Y A 28 MINUTES