L'événement sera diffusé en direct sur Eurosport 2. Sur le digital, les abonnés pourront suivre la course sans interruption. Eurosport propose une expérience immersive avec un dispositif multicam et notamment plusieurs caméras embarquées au sein des équipages : LMP1 (les deux Toyota #7 et #8, et la Rebellion Racing #1) et LMP2 (Dragon Speed USA, Jota #38 et le team féminin de Richard Mille #50)