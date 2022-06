C'est le retour de la plus grande course du monde, et dans un contexte que l'on aime. Après deux années fortement perturbées par la pandémie, les 24 Heures du Mans retrouvent leurs dates habituelles (samedi 11 et dimanche 12 juin 2022) et, surtout, leur public.

Comment regarder les 24 Heures du Mans 2022 en direct vidéo ?

Vous retrouverez également les résumés et informations principales sur Eurosport.fr et sur l'application mobile.

Dates et horaires : le programme complet des 24 Heures du Mans

Mercredi 8 juin 2022

14h00 - 17h00 : Essais Libres 1

19h00 - 20h00 : Essais qualificatifs

22h00 - 00h00 : Essais Libres 2

Jeudi 9 juin 2022

15h00 - 18h00 : Essais Libres 3

20h00 - 20h30 : Hyperpole

22h00 - 00h00 : Essais Libres 4

Samedi 11 juin 2022

10h30 - 10h45 : Warm-up

16h00 : Départ de la course

Dimanche 12 juin 2022

16h00 : Arrivée de la course

