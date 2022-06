On ne boudera pas notre plaisir de retrouver ces 24 Heures comme on les a toujours aimées. Les revoici là où elles doivent être : au coeur du mois de juin, à quelques jours de la saison préférée des couche-tard et des lève-tôt qui, pour les plus chanceux d'entre eux, passeront la nuit avec les oreilles qui bourdonnent. Au fond, cette 90e édition de la prestigieuse épreuve mancelle nous raccroche au monde d'avant, après deux années maudites où elle avait dû se décaler en septembre puis en août : sans le moindre spectateur en 2020 et avec une jauge réduite en 2021.

Pour Toyota, ces deux années furent synonymes de réussite bien plus que de malédiction. Le constructeur japonais y décrocha deux nouveaux succès, portant à quatre son nombre de victoires consécutives sur la plus grande course du monde. Il faut dire que la firme avait, avant cela et dès son retour en Endurance (2012), payé son lot de malheurs.

Cela veut-il dire que les (superbes) bolides nippons sont définivement vaccinés et immunisés ? Évidemment que non, et l'avarie mécanique ayant conduit la N.8 à abandonner les 6 Heures de Spa, au début du mois de mai, après seulement 1h30 de course, suffit à l'illustrer.

Toyota grand favori malgré tout

Pour autant, difficile de ne pas faire de TGR (pour Toyota Gazoo Racing) le grand favori à sa propre succession. Face à elle dans la catégorie Hypercar , la structure basée à Cologne n'aura que deux écuries, Alpine et Glickenhaus, qui n'ont ni son expérience, ni sa surface financière, ni ses moyens techniques pour se disputer ce statut sur le double tour d'horloge.

Ce, malgré le tournant opéré la saison dernière et l'adoption de la "balance de performance", dont le but est de rendre chaque catégorie plus homogène en régulant le poids et la puissance des voitures en fonction de leurs résultats.

Cette formule, pas nouvelle mais très clivante dans le sport automobile, a accompagné une série de mesures adoptées en 2021 pour relancer l'intérêt autour des 24 Heures du Mans. Les prototypes "LMP1", machines à la pointe de la performance mais extrêmement coûteuses, ont ainsi cédé leur place aux "Hypercars", dont les technologies sont plus faciles à exploiter sur le marché des automobiles de monsieur Tout-le-monde, donc plus rentables.

Ferrari, Peugeot ou Porsche pour la grande fête du centenaire

Objectif assumé : attirer de nouveau les constructeurs et leur offrir une vraie alternative crédible à la Formule 1. Le pari est en passe d'être réussi, après plusieurs saisons de vaches maigres qui ont suivi la domination du duo Audi-Porsche. La prestigieuse firme de Stuttgart fera son retour en 2023, tout comme Ferrari ou encore Cadillac et Peugeot.

La marque au Lion a bien failli réapparaître au Mans dès cette saison, avec son impressionnant bolide nommé "9x8" . Elle a finalement repoussé sa reprise de la compétition à l'été 2022 afin d'obtenir des certitudes sur la fiabilité de sa monture pour jouer la gagne en terres sarthoises dès 2023.

D'autres constructeurs, plus indécis - BMW notamment - pourraient se laisser tenter, d'autant que les enjeux marketing seront immenses : l'édition 2023 sera aussi celle du centenaire. Mieux vaut donc être sûr de sa force. En cela, Toyota aura un avantage certain, avec un dernier test grandeur nature. Et un quintuplé en vue.

