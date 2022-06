bCette "Hyperpole" des 24 Heures du Mans est toujours un moment spectaculaire. Une demi-heure durant, les voitures les plus rapides de chaque catégorie ataquent à la limite et l'édition 2022 n'a pas dérogé à la règle, en témoignent les nombreux temps annulés pour dépassement des limites de la piste. A ce jeu-là, l'homme des trois dernières poles, Kamui Kobayashi, a le plus souvent été pris sur la Toyota numéro 7 et c'est son collègue, Brendon Hartley, sur la n°8, qui a tiré les marrons du feu en 3'24"408. Derrière le doublé Toyota, Alpine s'est bien battue.

Surprenante, la voiture française avait peut-être un peu caché son jeu en essais libres. Nicolas Lapierre, sur l'A480 numéro 36, a même profité des mésaventures de Toyota en début de séance, pour prendre le meilleur temps en 3'24''850. Mais Hartley et Kobayashi en avaient encore plus sous le capot et leur dernière tentative a été finalement la bonne alors que les temps annulés ont parfois jeté un peu de flou sur cette "Hyperpole". Le Néo-Zélandais a finalement devancé son coéquipier de quatre dixièmes (3'24''828).

Alpine pas loin du gros coup

Le coup n'est pas passé loin pour Lapierre et Alpine, pas pour la pole mais pour la deuxième position. Avec son chrono, le Français a certes été repoussé à quatre dixièmes et demi de Hartley mais Kobayashi ne l'a devancé que pour... 22 millièmes. Derrière, suivent les deux Glickenhaus, Racing la 709 et la 708, mais à bonne distance (+1''433 et +1''951).

En LMP2, le meilleur temps est revenu à la WRT numéro 31 pilotée par Robin Frinjs dans cette "Hyperpole". Si en Hypercar, le suspense a été total, la deuxième catégorie a vu Frinjs largement dominer le paquet. En 3'28''934, son dernier chrono, il a repoussé Norman Nato (Realteam by WRT) à 1''303. A noter que la Prema numéro 9 de Robert Kubica, ancien vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1, et tenue par Louis Deletraz pour cette séance, a pris la cinquième place à près de trois secondes.

En LM GTE Pro, les Corvette ont écrasé l'Hyperpole. Le meilleur temps a été réussi par Nick Tandy sur la numéro 64 qui a devancé la 63 pour deux dixièmes et la première Porsche, la 91, pour quatre dixièmes.

