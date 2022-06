24 Heures du Mans

HYPERCARS : TOYOTA ET SES DEUX CHALLENGERS

La catégorie reine met en scène cinq voitures dans un match à trois pour la victoire finale : deux Toyota, une Alpine et deux Glickenhaus. Incontestable favorites de cette édition 2022, la marque japonaise est en lice pour un cinquième succès de rang dans la Sarthe, ce que seuls Audi - par deux fois - et Porsche sont parvenus à réaliser dans l'histoire de la classique sarthoise.

Seule machine à embarquer un système hybride de récupération d'énergie, la Toyota GR010 bénéficie d'un boost de puissance électrique sur les roues avant moins avantageux que l'an dernier : il activable à partir de 190 km/h, contre 120 km/h l'an dernier. Bolide le plus lourd des trois (1070 kg), il est moins à l'aise dans les parties sinueuses du Circuit des 24 Heures mais il se rattrape en vitesse de pointe. Seul bémol : il a rencontré des problèmes de fiabilité lors de la course de répétition, à Spa. Toyota, c'est aussi la force de l'habitude : ses pilotes totalisent 8 victoires, avec 5 pour ceux de la GR010 n°8 (Buemi 3, Hartley 2) et 3 pour ceux de la n°7 (1 pour Conway, 1 pour Kobayashi et Lopez).

En face, Alpine espère mettre la marque japonaise sous pression, un an après avoir complété le podium en solitaire. L'A480 a deux atouts pour renverser l'ordre établi : elle est la plus légère (952 kg) - donc plus maniable dans les secteurs sinueux - et d'une fiabilité à toute épreuve. Son handicap ? Sa vitesse de pointe. Enfin, son pilote leader, Nicolas Lapierre, compte 14 participations pour quatre victoires en LMP2 et deux deuxièmes places en LMP1.

Et puis, il ne faut pas oublier l'Américaine Glickenhaus et son pilote vedette, le Français Romain Dumas, triple lauréat au Mans avec Audi et Porsche (2010, 2013, 2016). La 007 représente un compromis différent : elle se situe sur la balance entre ses deux rivales (1030 kg) mais et a affiché 337 km/h en pointe lors du Test dimanche, autant que la Toyota et 12 km/h plus vite que l'Alpine.

LMP2 : DU BEAU MONDE A L'ASSAUT DE WRT

La catégorie amène le plus gros des troupes avec 27 bolides engagés. Et sauf exploit monumental de la Ligier du CD Sport, c'est une Oreca qui va gagner. Parmi les 26 au départ, les machines n°31, 32 et 41 du Team WRT s'annoncent comme celles à battre. L'équipe belge a fait un quasi sans faute depuis son triomphe au Mans l'an dernier puisqu'elle a remporté trois des quatre courses du championnat du monde qui ont suivi, notamment la dernière en date à Spa-Francorchamps, conclue par un doublé.

Néanmoins, la concurrence ne part pas battue, loin de là. Il suffit de voir les ambitions affichées par United Autosports - l'écurie de Zak Brown, patron de McLaren en F1 -, JOTA, AF Corse - qui représentera Ferrari en catégorie reine en 2023, ou la nouvelle venue Prema, équipe habituée à tout rafler en Formule 2, ou encore sa concurrente de la série européenne Panis Racing. Bref, une belle empoignade en perspective.

GTE PRO : FERRARI VS PORSCHE, CORVETTE EN ARBITRE

En attendant de faire l'affiche en LMDh en 2023, Ferrari et Porsche repartent pour un énième duel en GTE Pro, que Corvette compte bien arbitrer dans une compétition de haut volée à sept voitures. Ces trois marques légendaires du GT au Mans sont encore prêtes à s'écharper avec des équipages de spécialistes. Tenants du titre dans la Sarthe avec Ferrari AF Corse, Guidi et Calado sont cette fois soutenus par Serra dans la 488 GTE Pro n°51. En face, Porsche et sa 911 RSR compte faire oublier sa déception de 2021 (3e) avec son trio de pointe Estre - Christensen - Vanthoor, tandis que Corvette jouera les challengers de luxe avec ses deux C8.R.

GTE AM : QUI POUR BATTRE ASTON MARTIN ?

Aston martin est la surprise du début de saison, et les équipes Porsche 911 RSR et Ferrari 488 GTE ont encore du mal à y croire. Mais c'est un fait : les Vantage de Northwest AMR et TF Sport ont signé un doublé à Sebring et une deuxième place à Spa dans la série "Amateurs". Troisième force du plateau, l'équipe Dempsey - Proton Proton peu réitérer sa victoire en Belgique.

