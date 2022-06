Si les qualifications n'ont que peu d'incidence pour les hypercars, elles offrent une première photographie de la hiérarchie avant l'hyperpole décisive de jeudi. Et le suspense reste entier dans la catégorie-reine. Le grandissime favori Toyota a connu une séance très contrastée. D'un côté, la GR010 hybride n°7 a terminé en haut de la feuille des temps grâce à un bon chrono du Japonais Kamui Kobayashi.

Cela a été beaucoup plus compliqué en revanche pour la n°8, qui a terminé sans véritable temps de référence. Derrière, Glickenhaus a confirmé sa place de principal rival acquis lors des essais libres, avec les deuxième et troisième temps, la 708 terminant à tout juste plus d'un dixième de seconde de la Toyota leader. Alpine, qui espérait se mêler à la lutte, a confirmé son déficit de puissance et termine à bonne distance (+ 2"409).

