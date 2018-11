Rallye d'Australie : Ostberg mène, Ogier a la main pour le titre

Le Norvégien Mads Ostberg (Citroën) mène vendredi le Rallye d'Australie à l'issue de la première journée devant le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota) et l'Irlandais Craig Breen (Citroën). Ostberg possède six secondes 8/10 d'avance sur Latvala et huit secondes 7/10 sur Breen, qui a heurté un petit kangourou dans la première spéciale (ES1). Au terme de l'ES8, dans la lutte à trois pour le titre, c'est pour l'instant le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), 7e, qui a l'avantage au plan comptable sur le Belge Thierry Neuville (Hyundai), 10e, et l'Estonien Ott Tänak (Toyota), 5e.

Tänak compte 21 secondes d'avance sur Ogier et 55 secondes sur Neuville. Si les choses en restaient là, dimanche Ogier remporterait une sixième couronne mondiale d'affilée. Le Français, handicapé par le fait d'ouvrir la route, a profité des malheurs de ses rivaux. Tänak a perdu son pare-chocs avant en plongeant dans un fossé rempli d'eau au cours de l'ES5, et a souffert ensuite de problèmes aérodynamiques, même s'il a tout de même devancé Ogier sur les 26 km de cette spéciale. Et Neuville, qui venait de remporter l'ES5, a crevé dans la spéciale suivante à la réception d'un saut, endommageant tout le côté arrière gauche de sa i20. Samedi, huit spéciales sont au programme sur 133 km et de fortes pluies sont attendues.